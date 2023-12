Nämä olivat vuoden trendaavimmat musiikkityylit – katso yllättävä lista

Suoratoistopalvelu Spotify julkaisi keskiviikkona, mitä artisteja ja kappaleita kuunneltiin tänä vuonna eniten Suomessa ja maailmalla. Vähemmälle huomiolle jäi, mitkä musiikkityylit trendasivat maailmanlaajuisesti. Nykyisin yhä useamman musiikki-ilmiön taustalla on Tiktok.

Avaa kuvien katselu Ruotsin Loreenin kappale Tattoo on kuunneltu Spotifyssa lähes 360 miljoonaa kertaa. Kuva: Sarah Louise Bennett / EBU

1. Euroviisut

Euroviisujen kasvava suosio Euroopan ulkopuolella näkyy entistä vahvemmin. Sekä voittajan, Ruotsin Loreenin kappale Tattoo että toiseksi tulleen Suomen Käärijän Cha cha cha nousivat kisan jälkeen Spotifyssa koko maailman kuunnelluimpien kappaleiden kymmenen kärkeen.

Avaa kuvien katselu Nigerialainen Rema on suositun afrobeatsin menestynein artisti. Kuva: Diogo Baptista / All Over Press

2. Afrobeats

Afrikkalaiset rytmit ovat olleet jo useamman vuoden trendien kärjessä. Afrobeats oli tänä vuonna yksi eniten uutta yleisöä keräävä musiikkityyli Spotifyssa. Nigerialaisesta Remasta tuli ensimmäinen afrobeats-artisti, joka keräsi yli miljardi striimiä kappaleella Calm down.

Avaa kuvien katselu Intialaiseen musiikkiin kuuluu sitar. Perinnesoittimen soittaja ja tablarummuttaja musisoivat Varanasissa Gangesin rannalla. Kuva: JohnxHenryx ClaudexWilson / All Over Press

3. Intialainen musiikki

Spotify hakee vasta jalansijaa Intian markkinoilla, mutta intialainen musiikki kiinnostaa entistä enemmän myös muualla maailmalla. Etenkin intialaisen klassisen instrumentaalisen musiikin suosio kasvoi palvelussa vuoden aikana 500 prosenttia. Mielenkiintoista on, että lähes puolet intialaisen musiikin kuuntelijoista on alle 25-vuotiaita.

Avaa kuvien katselu Jay Chou on taiwanilainen laulaja, jota kutsutaan mandopopin kuninkaaksi. Hän on myynyt urallaan yli 30 miljoonaa äänitettä. Kuva: imago/VCG/ All Over Press

4. Mandopop

C-popin tulemisesta on puhuttu jo pitkään ja nyt ainakin mandopop eli mandariinikiinaksi laulettu musiikki on alkanut trendaamaan. Spotify ei toimi Kiinassa, mutta muualla maailmassa artistit kuten Jay Chou, JJ Lin ja Eason Chan saavat kuukausittain yli 500 miljoonaa striimiä.

Avaa kuvien katselu Taylor Swift laulaa usein parisuhteistaan ja eroistaan. Kuva: Universal Music

5. Sydänsurut

Ja lopuksi aivan jotain muuta. Spotifyn käyttäjät loivat tänä vuonna 200 000 soittolistaa, joiden teemana on break-up eli ero parisuhteesta. Näitä listoja kuunneltiin eniten ystävänpäivänä, mikä monissa maissa on rakastuneille omistettu Valentine's day.

Break-up-soittolistojen suosituimmat kappaleet:

Taylor Swift: We are never ever getting back together

Ariana Grande: Thank u, next

Carrie Underwood: Before he cheats

Kelly Clarkson: Since u been gone

Adele: Someone like you

Mitä musiikkia sinä olet kuunnellut tänä vuonna? Voit osallistua keskusteluun ja kertoa, minkälainen musiikki sinua on liikuttanut. Osallistuminen vaatii Yle-kirjautumisen. Keskustelu on auki sunnuntaihin 3. joulukuuta kello 23:een saakka.