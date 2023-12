Manta aiottiin sulkea kaltereiden taakse – nyt kaupunki haluaa piilottaa veistoksen laatikkoon

Helsingin kaupunki on suunnitellut Havis Amandan patsaan suojan uudestaan. Syynä tähän on ollut kaupunkilaisilta tullut kritiikki häkkimäisestä teräsrakenteesta.

Yle kertoi syyskuussa, että Mantan patsaan suojaksi tulee kansanjuhlien aikana järeä teräskehikko, jonka on tarkoitus estää hauraan veistoksen vahingoittuminen.

Asia herätti julkisuudessa runsaasti keskustelua. Kaupunkilaiset pitivät rakennetta muun muassa liian massiivisena ja häkkimäisenä. Moni arvuutteli julkisuudessa myös, että suojan yli voisi helposti kiivetä, vaikka asiantuntija arvioi kiipeämisen olevan lähes mahdotonta.

Kaupunki kertoi pian kiivaan julkisen kommentoinnin jälkeen, että suojan suunnittelua jatketaan.

Avaa kuvien katselu Tältä näytti syyskuussa julkaistu suunnittelutoimisto WSP:n havainnekuva Havis Amandan suojarakenteesta. Kuva: Aaro Sariola / WSP

Tänään torstaina kaupunki julkaisi tiedotteen, jossa se kertoo, millainen on uusi suunnitelma patsaan suojaksi.

Sen mukaan Havis Amanda -veistos laitetaan kansanjuhlien aikana umpinaisen laatikkomaisen rakenteen taakse.

– Alkuperäistä suunnitelmaa muutettiin siksi, että suojasta tuli sellaista palautetta, että siitä ei tykätty, sanoo kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomanen Helsingin kaupungilta.

Hänen mukaansa nyt oli vielä oikea aika miettiä suojusta saadun palautteen pohjalta uusiksi, koska mitään konkreettista ei oltu vielä tehty.

Kaupunki kertoo tiedotteessaan, että suojaa on tarkoitus käyttää vain tarpeen vaatiessa. Esimerkiksi vappuisin suojaa ei ole suunniteltu käytettävän.

Avaa kuvien katselu Helsingin kaupungin julkaisemassa havainnekuvassa ihmiset juhlivat suojatun patsaan ympärillä. Kaupungin suunnitelman mukaan Manta on jatkossa voitonjuhlissa läsnä kuvana suojalaatikon kyljessä. Kuva: WSP

Levyihin painetaan Havis Amandan kuva

Suoja on seitsenkulmainen. Sen runko koostuu teräsristikosta, joka kiinnitetään altaan betoniosaan.

Tämä verhoillaan paksuilla säänkestävillä levyillä, joihin on painettu Havis Amandan kuva luonnollisen kokoisena. Levymateriaaliksi on vaihtoehtoina muun muassa paksu vaneri tai puukomposiitti.

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomasen mukaan suunnittelussa pohdittiin, miten veistos saataisiin läsnä olevaksi kansanjuhliin.

– Levyihin on haettu vanhaan valokuvaan viittaavaa vaalean ruskeaa sävyä, jolle Mantan kuva on painettu mustalla, hän kertoo.

Suoja kohoaa Mantan pään yläpuolelle. Sen korkeus on yli viisi metriä ja myös halkaisija lähes viisi metriä. Koko veistos jää monikulmion sisälle.

Luomanen kertoo, että suoja suunnitellaan siten, että siihen voidaan asentaa tarvittaessa myös kansiosa. Tosin kiipeily-yritysten takia sellainen tuskin on tarpeen, hän ennakoi.

– Levyn pinta on liukas ja seinä korkea. Tässä on lähdetty siitä, että se on tukeva ja sellainen, ettei se ole kiipeiltävissä ilman erikoisjärjestelyitä.

Uuden suojan levymäinen rakenne tuo etuja säilytykseen ja pystytykseen.

– Se vie vähemmän tilaa, ja sen pystytys onnistuu työvuoron aikana.

Luomasen mukaan uusi suoja maksaa jopa 50 000 euroa vähemmän kuin aiempi häkkimäinen teräsrakenne, jonka kustannusarvio oli 135 000 euroa.