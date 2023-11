Tällainen on YK:n ilmastokokousta johtava öljypomo Sultan Al Jaber

Dubain tänään alkanutta ilmastokokousta vetää öljy-yhtiön toimitusjohtaja. Valinta on saanut osakseen paljon kritiikkiä, mutta myös ymmärtäjiä löytyy.

Kettu kanalan vartijana vai visionääri ja sillanrakentaja? Tässä on mustavalkoinen vastakkainasettelu siitä, miten maailma näkee Sultan Ahmed Al Jaberin.

Totuus löytyy usein harmaan eri sävyistä ja kahden viikon kuluttua tiedämme paremmin, onko Dubain ilmastokokouksen puheenjohtaja vain öljytalouden marionetti vai etsiikö hän aitoa ratkaisua ilmastokriisiin.

Al Jaberilla on vaikuttava ansioluettelo. Hän on valmistunut taloustieteen tohtoriksi Coventryn yliopistosta Englannissa. Vuonna 2006 hän oli perustamassa Arabiemiirikuntien uusiutuvan energian yritystä Masdaria ja on toiminut vuosia maan ilmastolähettiläänä.

Mutta tässä kohtaa ansioluettelossa on ristiriita: Al Jaber on ilmastokokouksen puheenjohtajan ohella myös ADNOCin (Abu Dabhi National Oil Company) toimitusjohtaja ja Arabiemiirikuntien teollisuus- ja teknologiaministeri.

Uhka vai mahdollisuus?

Asetelma on YK:n ympyröissä uusi, istuva toimitusjohtaja ei ole koskaan toiminut samanaikaisesti myös ilmastokokouksen puheenjohtajana. Omien intressien lisäksi herää kysymys myös ajankäytöstä. Miten kahta kiireistä tehtävää voi hoitaa samaan aikaan?

Toisin kuin monet toivoivat, Al Jaber ei ole kokouksen ajaksi luopunut toimitusjohtajanpestistään. Kritiikki Al Jaberin nimitystä kohtaan on ollut valtavaa, esimerkiksi Yhdysvaltain entinen varapresidentti Al Gore ja ilmastoaktivisti Greta Thunberg ovat ilmaisseet pettymyksensä valinnasta.

Al Jaberille löytyy myös ymmärtäjiä. Yhdysvaltain ilmastolähettiläs John Kerry on valmis antamaan hänelle mahdollisuuden, samoin brittien entinen pääministeri Tony Blair.

Miksi Sultan Al Jaberille löytyy myös ymmärtäjiä? Syy löytyy hänen ilmastofilosofiastaan, jossa voi piillä mahdollisuuden siemen.

"Miten COP28-voi olla ilmastokokous, jos sitä johtaa öljypomo?", kysyivät mielenosoittajat Lontoossa kesäkuussa. Kuva: Vuk Valcic/SOPA Images/Shutterstock/All Over Press

Al Jaberin ajatukset ilmastonmuutoksesta edustavat Lähi-idän maiden modernia ilmastodiplomatiaa. Sitä tulkitessa on välttämätöntä muistaa, että näillä valtioilla on valtavan kokoinen oma lehmä ojassa.

Puheenjohtaja korostaa lausunnoissaan, että fossiilisisten polttoaineiden vähentäminen on välttämätöntä ja aikanaan niiden käytöstä on luovuttava, mutta vielä se onnistu. Öljyä tarvitaan siirtymävaiheessa.

Al Jaber on ottanut kokouksen alla edeltäjiään isompaa roolia. Hän on painottanut yksityisen sektorin merkitystä ja kutsunut öljy- ja kaasuyhtiöt kokoukseen. Al Jaberin mukaan poliittista prosessia täytyy täydentää yksityisellä pääomalla ja bisnesajattelulla.

Kriitikoille hän on pelkkä öljylobbari, mutta itse uskoo olevansa realisti ja sillanrakentaja politiikan ja liikemaailman välillä.

Tosin jo ennen kokouksen alkua Al Jaber on ehtinyt ottaa kolhuja mediakuvaansa. BBC:lle vuodettujen dokumenttien perusteella Al Jaber ja arabiemiraatit suunnittelivat kokouksen verholla osallistujamaiden kanssa neuvotteluja öljyn ja kaasun viennistä. Järjestäjät ovat kiistäneet väitteet.

Al Jaber on myös käynyt delegaattien kanssa kirjeenvaihtoa sähköpostitse ADNOCin palvelimilta. Öljy-yhtiö on siis saanut käyttöönsä kahdenkeskeiseksi tarkoitetun informaation kokousta koskien.

Uusia jätti-investointeja öljyyn

Arabiemiirikunnat tavoittelevat hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Tavoitevuosi on siis sama kuin Euroopan unionilla. Al Jaber on osallistunut Masdarin hallituksen puheenjohtajana valtaviin uusiutuvan energian hankkeisiin, mutta päästövähennyksistä öljyn osalta ei ole ollut puhettakaan.

Öljyn tuotanto kattaa edelleen noin 30 prosenttia Arabiemiirikuntien bruttokansantuotteesta. Osuus on pudonnut roimasti vuosikymmenessä, mutta sektori on edelleen tärkein vaurauden lähde maassa.

Samaan aikaan turismi, kansainvälinen kauppa ja muut teollisuuden sektorit kasvavat kohisten ja ylläpitävät Arabiemiirikuntien vauhdikasta talouskasvua.

Nopeisiin muutoksiin Persianlahden suulla on totuttu: 1900-luvun alussa alueen talous pyöri vahvasti helmenkalastuksen ympärillä. Kun luonnonhelmien kysyntä romahti, ajoi se monet emiirikunnat köyhyyteen. Vielä 70 vuotta sitten Arabiemiirikuntien nykyinen pääkaupunki Abu Dhabi oli köyhä kalastajakylä ilman juoksevaa vettä tai sähköä.

Arabiemiirikuntien öljylähteistä pumpataan nyt noin kolme miljoonaa barrelia öljyä päivässä. Al Jaberin johtama ADNOC on myös viime vuonna tiedottanut 150 miljardin dollarin investoinneista, joilla tuotanto halutaan kirittään vuosikymmenen loppuun mennessä viiteen miljoonaan barreliin päivässä.

ADNOCin öljynporauslauttoja vuonna 2019. Kuva: AOP

Arabiemiirikunnissa hiilinieluja ei oikeastaan ole, joten miten nettonollaa kohti voitaisiin päästä ilman reippaita päästövähennyksiä?

Tätä yritetään korvata päästöjen kompensoinnilla: Dubailainen yritys Blue Carbon on saamassa oikeudet lähes 10 prosenttiin Liberian koko maa-alasta ja tekee päästökauppaa Liberian metsien sitomalla hiilellä. Ympäristöjärjestöt näkevät tässä viherpesun vaaran.

Visionäärinä itseään pitävän Al Jaberin ADNOC myös investoi suuria summia hiilen keinotekoiseen talteenottoon tai poistoon ilmakehästä. Samoin tekevät monet muutkin öljy-yhtiöt ympäri maailman.

Yhtiöt uskovat saavansa vuosikymmenten lisäajan teknologisen edistyksen avulla. Tekniikan pitää kuitenkin kehittyä valtavasti ennen kuin se on todellinen ratkaisu. Dubain COP28-ilmastokokouksessa pitää punnita sitäkin, onko tähän odotteluun nyt aikaa.

Kansainvälinen yhteisö kaipaa kipeästi konkretiaa päästöjen vähentämiseen ja nähtäväksi jää onko Sultan Al Jaberin johtamalla kokouksella riittävästi tahtoa siihen.