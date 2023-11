Intialaisyhtiön tehdas voi alkaa nousta Vaasan akkuteollisuusalueelle jo ensi vuonna

Epsilon Advanced Materials ja Suomen Malmijalostus solmivat reilu vuosi sitten aiesopimuksen anodimateriaalitehtaasta Vaasaan. Suunnitelmissa on aloittaa tehtaan rakentaminen ensi vuonna.

Epsilon Advanced Materialsin suunnitelmat GigaVaasa-alueella etenevät.

Vaasassa torstaina vieraillut yhtiön uusi toimitusjohtaja Sunit Kapur kertoo, että rakennustyöt voisivat käynnistyä tontilla mahdollisesti jo vuoden 2024 loppupuolella.

Yhtiö on myös palkannut ensimmäisen työntekijänsä Vaasaan. Hän on projektijohtajaksi tullut Heli Rasimus, joka aloittaa työnsä vuoden alussa.

Toimitusjohtaja Kapur on tyytyväinen, että yhtiöllä on nyt Vaasassa oma työntekijänsä. Hän kertoo, että tarkoitus on lähiaikoina palkata myös ainakin yksi henkilö lisää.

Epsilon Advanced Materials ja Suomen Malmijalostus solmivat viime vuoden lokakuussa aiesopimuksen, jonka puitteissa yhtiöt arvioivat mahdollisuutta perustaa anodimateriaalitehdas Vaasaan.

Yhtiöt jättivät hanketta koskevan YVA-ohjelman ELY-keskukselle huhtikuussa 2023.

