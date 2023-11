Hiihtotähtien penikset jäätyivät Rukalla – lääkäri kertoo, miten kivuliasta vammaa ei saa hoitaa

Rukan maailmancupin jälkeen puhuttivat paljon hiihtäjien paleltumisvammat. Peniksensä jäätymisestä kertoneet Suomen Remi Lindholm ja Ruotsin Calle Halfvarsson paistattelivat kansainvälisesti otsikoissa.

– On paha, on paha. Aika tunnoton se oli ja on edelleen. Varpaat ovat pahimmat, Lindholm kommentoi Iltalehdelle 20 kilometrin vapaan hiihtotavan kisan jälkeen.

Calle Halfvarsson kertoi, että hirveämpää kokemusta ole olemassa kuin peniksen jäätyminen.

– Hyi hemmetti, jouduin makoilemaan tuolla kymmenen minuuttia, jotta se lämpeni taas, Halfvarsson sanoi Expressenille ja viittasi maalialueen telttaan, missä hiihtäjät lämmittelivät kisan jälkeen.

– Sattuu ihan perhanasti. Tämä on kauheaa.

Avaa kuvien katselu Remi Lindholmiin sattui sunnuntaina Rukalla. Kuva: Tomi Hänninen/Chilipictures

Kummankaan kohdalla tämä ei ollut ensimmäinen kerta. Halfvarsson on aiemmin kertonut Iltalehdelle, että hänen peniksensä jäätyi Rukalla 2019 tai 2020. Halfvarssonin mukaan hänen alapäänsä silloin lähes räjähti.

Remi Lindholm nousi puolestaan otsikoihin Pekingin olympialaisissa, kun hän kertoi peniksensä jäätyneen 50 kilometrin hiihdossa.

Lindholm totesi sunnuntaina Iltalehdessä, että hän päätyi viime viikonloppuna Rukalla samaan vaatetukseen kuin kuuluisassa Pekingin kilpailussa: bokserit ja kerrastohousut. Vaihtoehtona oli laittaa kerrastojen lisäksi tuulensuojabokserit.

Akuuttilääketieteen professori, HUSin toimialajohtaja, Maaret Castrén muistuttaa yleisellä tasolla ja muunkin kuin huippu-urheililijan näkökulmasta, että ennaltaehkäisy on tärkeää kylmällä säällä. Tärkeää on vaatetus ja kunnon varusteet, jotka on mitoitettu ulkona vietettävään aikaan.

Rukalla oli sunnuntaina pakkasta hiihtokilpailujen aikaan 15–18 astetta. Tuuli lisäsi pakkasen purevuutta. Sunnuntain kilpailussa Rukalla oli myös pitkä lasku, jossa vauhdit nousivat yli 70 kilometriin tunnissa. Naisten kisa kesti parhailta noin 55 minuuttia. Miehillä meni 20 kilometrin kisaan 48 minuuttia.

Suomen tähtihiihtäjä Krista Pärmäkoski suojautuu tunnetusti pakkaselle näkyvästi. Rukalla hänellä oli suojateipit poskissa kumpanakin päivänä.

– Ei ollut kylmä ollenkaan. Osasin suojautua hyvin. Kun vaihdettiin vaatteita, aika moni kärvisteli. Tähään ikään tullessa on oppinut suojautumaan oikein. On hyvä fiilis, kun ei palella mistään, Pärmäkoski totesi Yle Urheilulle sunnuntaina naisten kilpailun jälkeen.

Avaa kuvien katselu Krista Pärmäkoski suojautui viimeisen päälle pakkaselta Rukan maailmancupissa. Kuva: Tomi Hänninen/Chilipictures

Paleltumisvammat voivat syntyä hetkessä

Naisten kilpailussa nähtiin dramatiikkaa, kun amerikkalaistähti Jessie Diggins kamppaili lopussa voitosta ilman hanskaa ja suu veressä sen jälkeen, kun rikkinäisen sauvan vaihto oli epäonnistunut.

Diggins paineli kilpailun lopussa kolmisen minuuttia kovaa vauhtia käsi paljaana. Sen jälkeen amerikkalaista hoidettiin pitkään. Hän kertoi, että oli kivualiasta saada käsi takaisin kuntoon.

Castrénin mukaan paleltumisvamma voi syntyä hyvin nopeastikin.

– Kosteus ja kova tuuli nopeuttavat paleltumisen mahdollisuutta. Jos on tarpeeksi kylmä ja ei ole asianmukaisia varusteita, ei tarvitse olla kauaa kylmässä ennen kuin tulee paleltumia, Castrén havainnolistaa.

Avaa kuvien katselu Jessie Diggins koki kovia Rukalla. Kuva: Tomi Hänninen/Chilipictures

Jessie Digginsiltä katkeaa sauva ja hän saa uuden tilalle. Hässäkässä sauva kuitenkin kolahtaa suuhun verisin seurauksin.

Diggins lysähti maalialueella!

Paleltumisvammat voivat uusiutua helposti

Kylmässä paleltumat tulevat helposti kehon ääriosiin, kuten kasvoihin, sormiin ja varpaisiin. Sukupuolielimet ovat siinä mielessä herkkiä paleltumaan, koska nahka ei ole niin paksua kuin käsissä ja jaloissa.

– Sukupuolielimessä verenkierto vaikeutuu samaan tapaan muissakin kuin kehonosissa, kun ne paleltuvat. Pahimmillaan paleltuneet alueet mustuvat. Voi olla, että verenkiertoa ei pysty enää palauttamaan ja ruumiinosa ei toivu. Kuollut osa jouduttaisiin sitten poistamaan. En ole koskaan kuullut, että sukupuolielinten kohdalla olisi käynyt niin, mutta sormista ja varpaista kyllä, Castrén avaa.

Paleltumisvammoista voikin tulla kelle tahansa elinikäisiä ongelmia.

– Hyvin herkästi voi tulla kipuja, vaikka vaikeimmasta paleltumasta olisi säästytty, Castrén kuvailee.

Avaa kuvien katselu Remi Lindholm oli ongelmista huolimatta sunnuntaina paras suomalainen 20 kilometrin vapaan kisassa. Lindholm oli 12:s, kun Iivo Niskanen oli 13:s. Kuva: Tomi Hänninen/Chilipictures

Paleltumisvammojen ikävä puoli on myös se, että ne voivat uusiutua helposti.

– Voi jäädä ikäviä ihotuntemuksia paleltuneille alueille, asiantuntija sanoo.

Castrén kertoo hoito-ohjeista paleltumisista kärsineelle.

– Pitää mennä lämpimään ja antaa paleltuneen kehonosan lämmetä rauhassa hyvissä sisäolosuhteissa. Paleltuneita alueita ei pitäisi hieroa tai laittaa lämpimään veteen, Castrén opastaa.

Hän myös muistuttaa myös yhdestä vinkistä, mikä ei enää pidä paikkansa.

– Paleltumista estävät rasvat eivät ole suositeltavia. Kuiva iho on kuitenkin parempi suoja kuin rasvalla kostettu iho, Castrén kertoo.

Sekä Lindholm että Hafvarsson kilpailevat tulevana viikonloppuna Jällivaaran maailmancupissa Ruotsissa. Yle näyttää kilpailut kanavillaan.