Entisajan parantajat lausuivat loitsuja ja käyttivät eläviä käärmeitä – osa loitsuista on säilynyt nykypäivään asti

Tutkija Ilona Tuomi huomasi tänä syksynä mielenkiintoisen päivityksen Facebookissa. Siinä henkilö kaipasi lisätietoja isoisästään Olli-Ville Laukkasesta, josta oli tehty haastattelu Uuteen Kuvalehteen. Jutussa isoisä esitellään atomiajan noitana.

Tuomi kiinnostui Koillis-Savossa vaikuttaneesta Laukkasesta, koska hän viimeistelee juuri tutkimusta alueen poppamiehistä, turjista ja käärmeenlumoojista. Nimitykset viittaavat parantajiin, jotka käyttivät taikakeinoja.

Laukkasen haastattelu julkaistiin marraskuussa vuonna 1958, Laukkasen oman toiveen mukaisesti vasta hänen kuolemansa jälkeen.

Ilona Tuomelle Laukkanen oli ennestään tuntematon parantaja, joten hän päätti etsiä vanhan artikkelin käsiinsä.

Tässä jutussa Tuomi valottaa tutkimaansa entisaikojen parantajien kiinnostavaa historiaa.

Videolla Ilona Tuomi kertoo, mikä hänen sattuman kautta löytämässään artikkelissa oli poikkeuksellista ja uutta tietoa. Video: Marianne Mattila / Yle

Miksi videolla esitellyn vanhan artikkelin noita katsoi eläintä maakengän läpi?

Tuomi kertoo, että se oli keino pelastaa eläin metsänpeitosta. Aikoinaan uskottiin metsänpeiton olevan paikka tai tila, johon ihminen tai eläin saattoi joutua. Silloin tuttu metsä näytti vieraalta, ja sinne saattoi eksyä.

Joskus myös ihmisen olo muuttui kummalliseksi. Hän ei pystynyt puhumaan tai liikkumaan.

Mielenkiintoinen kansanparannuksen sulatusuuni

Entisaikoina parantajien puoleen käännyttiin, koska esimerkiksi sairaustapauksissa lääketieteellinen apu oli usein kaukana ja hankalan matkan päässä. Heitä pyydettiin apuun myös etsimään kadonneita tai suojelemaan omaisuutta.

Pohjois-Savo on kansanparannuksen perinteessä kiinnostava alue.

– Tämä on sulatusuuni eri puolilta tulleille ihmisille. Heitä on tullut tänne niin Pohjois-Hämeestä kuin Raja- ja Pohjois-Karjalasta sekä pohjoisen kautta, Tuomi kertoo.

Tietoa parantajista on paljon. Merkittävän työn tämän eteen teki paikallinen kansanperinteen kerääjä Otto Räsänen, joka keskitti keruun Tuomen asuinpaikan Tuusniemen ympäristöön eli Koillis-Savoon.

Avaa kuvien katselu Otto Räsänen aloitti keruutyönsä 1920-luvun lopulla ja jatkoi sitä 1960-luvulle saakka. Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

Räsäsen lähteistä selviää, kuinka parantajilla oli käytössään laaja valikoima erilaisia taikakeinoja: pussi sisällään karhunkynsi tai -hammas, erilaisia karvoja, erityisen näköinen kivi, metallia tai kasveja.

Avaa kuvien katselu 1800-luvulla käytössä ollut taikakukkaro, jossa on ollut karhunkynsi. Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

Osa parantajista käytti eläviä käärmeitä ja sammakoita.

Pohjois-Savosta on löytynyt paljon sammakkokirstuja. Kyseessä on pieneen noin 15 sentin mittaiseen kirstuun laitettu sammakko, jonka suuhun on pistetty joku esine. Esine valittiin sen mukaan, mihin rituaalin voima haluttiin kohdistaa. Se saattoi olla kolikko tai viljansiemen.

Tämän jälkeen sammakkokirstu vietiin esimerkiksi hautausmaalle. Niitä on löydetty myös kirkoista.

Avaa kuvien katselu Sammakkokirstu, joka on löydetty Kuopion tuomiokirkon kivijalasta. Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

Rituaalit matkasivat ihmisten mukana

Savon parantajat tiesivät myös aikansa parhaat loitsut. Pohjois-Savossa yritettiin pysäyttää verenvuotoa samoilla sanoilla kuin muualla Euroopassa.

Kuuntele alta, miltä kuulostaa ympäri Eurooppaa tunnettu veren seisauttava loitsu:

Ympäri Eurooppaa tunnettu veren seisauttava loitsu

Vaikutteita loitsuihin tuli esimerkiksi pitkin keskiaikaisia kauppareittejä.

– Aina kun ihmiset liikkuvat, myös ajatukset, tavat ja rituaalit liikkuvat, Tuomi sanoo.

Sana loitsu on itse asiassa tutkijoiden käyttämä. Entisaikojen ihmiset itse puhuivat sanasta. Sanalla oli mahti ja sanalla parannettiin. Uskottiin, että ääneen sanottu sana muovaa todellisuutta.

– Hyvä esimerkki löytyy ihan tästä ajasta. Aviopariksi julistaminen tapahtuu ääneen sanomalla, Tuomi kertoo.

Avaa kuvien katselu Uskontotieteilijä Ilona Tuomi on asunut Irlannissa lähes kymmenen vuotta. Suurimman osan ajasta hän vietti Corkissa, jossa hän teki loitsuihin liittyvää väitöskirjaa paikallisessa yliopistossa. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Nykyajasta löytyy myös lukuisia loitsuja, joita ei mielletä enää sellaisiksi. Koska loitsussa on riimejä ja toistoja, niistä on muotoutunut ajan saatossa lasten loruja.

Niistä todennäköisesti tunnetuin eurooppalainen loru kuuluu näin: ”Etana etana näytä sarves, onko huomenna pouta.”