Tunteikas hetki harvinaisessa kyläkaupassa: yrittäjä murtui kyyneliin, kun 60 vuoden perheprojekti päättyy

Kaupan sulkeminen on toisen polven perheyrittäjille herkkä hetki. Suomessa on enää muutamia kauppa-autoja, ja kaupan sulun ohessa yksi viimeisistä lopettaa toimintansa Pohjois-Savossa.

Sourunsalon kyläkaupalla Pohjois-Savossa vietettiin torstaina haikeita jäähyväisiä. Vuonna 1964 perustetun perhekaupan yrittäjät siirtyvät eläkkeelle, ja kaupan ovet suljetaan.

Kauppa on sikäli harvinainen, että sillä on ollut myös yksi koko Suomen viimeisistä kauppa-autoista. Se kiersi kuuden kunnan alueella vielä viime viikon lauantaihin saakka. Suomessa on enää alle viisi aktiivista kauppa-autoa.

Iisalmen keskustasta 12 kilometrin päässä sijaitsevaa elintarvikekauppaa ovat pyörittäneet veljekset Kari ja Timo Maksimainen. Kaupan perustivat aikoinaan heidän vanhempansa.

Ensi helmikuussa kauppa täyttäisi 60 vuotta. Se joudutaan kuitenkin lopettamaan, koska uusia yrittäjiä ei ole löytynyt.

– 60 vuotta on konkurssia vältelty, Kari Maksimainen toteaa.

Perhekaupan sulkeminen on kauppiaille tunteikas hetki. Timo Maksimainen liikuttui aamulla kyyneliin kesken Ylen suoran radiolähetyksen.

Sourunsalon kauppa sijaitsee 12 kilometrin päässä Iisalmesta.

Timo (vasemmalla) ja Kari Maksimainen ovat olleet paikallisten keskuudessa erittäin pidettyjä kauppiaita.

Torstaina osa kaupan hyllyistä oli jo tyhjinä.

Viimeisenä päivänä kaupalla juotiin kakkukahvit.

Kyläkaupan mukana lopettaa myös yksi Suomen viimeisistä kauppa-autoista.