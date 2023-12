Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on maksanut ostopalvelulaskujaan myöhässä – ”Kylmää kyytiä yrittäjille”

Erityisesti laskutuksen kanssa on ollut vaikeuksia vammaispalveluissa, perhe- ja sosiaalipalveluissa sekä psykiatrian alalla. Arkistokuva.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen maksuissa ostopalveluyrityksille on ollut pitkiäkin viiveitä koko hyvinvointialueen ensimmäisen toimintavuoden ajan.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on maksanut hyvinkin pitkällä viiveellä laskujaan muun muassa sote-alan ostopalveluyrittäjille, käy ilmi tuoreesta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kyselystä.

Ongelmia on ollut siitä lähtien, kun hyvinvointialueet aloittivat toimintansa.

Pisimmillään Pohteen maksusuoritukset yrittäjille olivat myöhässä alkuvuodesta 2023, jolloin puhuttiin kolmen kuukauden viiveistä, sanoo Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.

Asia nousi tuolloin esille yrittäjien ja Pohteen yhteisessä alkuvuoden tapaamisessa.

– Kyllä se oli käytännössä kylmää kyytiä yrittäjille, jos on kolmekin kuukautta sivussa, eikä mistään lähteistä tule rahaa, Kolehmainen sanoo.

Kolehmaisen mukaan tuolloin yrittäjille maksettiin heille kuuluvat rahat nopeasti, käsityönä.

Yrittäjien kyselyn tuloksia: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kysely suunnattiin loka–marraskuun vaihteessa 438 yritykselle, joista 78 vastasi. Puolet vastaajista oli kokenut ongelmia Pohteen laskutuksessa. Heistä merkittävä osa, 77 prosenttia näki, että ne liittyivät maksuviiveisiin. Lähes 30 pk-sektorin tai sote-alan yrittäjää kertoi, että Pohde on ylittänyt heidän lähettämiensä laskujen eräpäiviä keskimäärin muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Osa sote- ja pk-yrittäjistä kokee, että Pohteelta laskuttaminen tai laskutusluvan saaminen on ollut hyvin byrokraattista ja vaikeaa. Samoin on laskutusohjeiden laita. Ongelmatilanteiden selvittäminen on vienyt aikaa ja pitkittänyt laskun maksuun laittamista joissain tapauksissa.

Kun Pohde kertoi 17. lokakuuta yhteisessä tilaisuudessa ostopalvelujen supistamisesta, päätti yrittäjäjärjestö kysyä tarkemmin jäsentensä huolenaiheista. Yrittäjäjärjestö järjesti jäsenyrityksilleen myös aiheesta kolme tilaisuutta, joissa on myös keskusteltu maksuviiveistä.

Eräpäivien ylitykset ovat jatkuneet tähän asti

Ongelmien taustalla on Kolehmaisen mukaan se, että hyvinvointialueen toimintojen järjestämisessä, prosesseissa, ja ylipäätään maksuliikenteessä on ollut vaikeuksia. Aiemmin on uutisoitu muun muassa Pohteen ja sen käyttämän Monetra-taloushallintoyhtiön palkanmaksuongelmista.

Pohjois-Pohjanmaan strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen myöntääkin, että Pohteella oli maksuissa viivästyksiä nimenomaan alkuvuodesta. Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa kysymys oli valtavasta muutoksesta, myös laskutuskäytännöt muuttuivat silloin yhdellä kerralla.

– Ongelmista on onneksi päästy varsin hyvin eteenpäin ja tällä hetkellä Pohteen laskut kiertävät ja lähtevät maksuun ajallaan.

Muutaman päivän maksuviiveitä voi Vuorisen mukaan edelleen olla.

– Pohteen laskumäärät ovat valtavat ja isossa organisaatiossa yksittäisiä poikkeamia saattaa esiintyä. Jokainen yksittäinen poikkeama tai häiriö yrittäjien suuntaan on liikaa. Pyrimme reagoimaan yrittäjien yhteydenottoihin mahdollisimman pian, sanoo Vuorinen.

Marjo Kolehmaisen mukaan ongelmia on ollut monella ostopalvelualalla. Sairaanhoidollisista palveluista, OYSin sairaalapalveluista ja ensihoidosta laskutuksen epäkohtia ei ole tullut esille.

Pohde hylkäsi laskun ja pyysi pidemmän maksuajan

Eräässä tapauksessa yrittäjän lasku oli jo hyväksytty Pohteella. Yrittäjä asetti eräpäivän 14 päivän päähän, kuten hän oli aiemminkin tottunut tekemään. Pohde ei maksanutkaan laskua ajoissa. Sen sijaan se ilmoitti hylänneensä laskun, ja pyysi yrittäjää lähettämään uuden 30 päivän maksuehdolla, ostopalvelusopimukseen vedoten.

Vaikka asia lopulta siis selvisi, tuli yrittäjälle rahojen saamisessa ostopalvelusopimukseenkin nähden ainakin muutaman viikon viive, kun asiaa ei oikaistu ajoissa.

– Pohde käyttää joiltain osin pk-yrityksiä ja sote-alan yrityksiä tässä tilanteessa pankkina, Marjo Kolehmainen toteaa.

Pohteen strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen näkee, että toimintakulttuurin muutos uusine maksuehtoineen ja sähköisine laskutuksineen voi tuntua haastavalta. Myös yhteishenkilöt ovat saattaneet vaihtua. Muutoksista ostopalveluissa on hänen mukaansa laajasti kerrottu, myös yrittäjille.

Edelleen laskun käsittely voi viivästyä muun muassa siksi, että se ohjautuu väärään paikkaan esimerkiksi laskun hyväksyjän sairastumisen tai loman vuoksi.

– Nämäkin osaset halutaan saada kuntoon. Olemme käynnistäneet sihteeritukitiimejä, jotka hoitavat laskutusprosessia, Anu Vuorinen toteaa.

Lisäksi automatiikkaa ja robotiikkaa aiotaan käyttää siihen, että laskut ohjautuisivat oikeaan paikkaan. Tällä keinoin myös laskujen hyväksyjille saataisiin erillisiä muistutuksia tarkastusta ja hyväksyntää odottavista laskuista.