Viesti ”Boråsista” sai poliisin epäilemään, että Volvo-kuski murhasi Piia Ristikankareen – se saattoikin olla harhautusta

Katoamismysteerin silminnäkijänä pidetty henkilö esiintyi Ruotsissa asuvana ruotsinkielisenä. Kielentutkijoiden mukaan se on epäuskottavaa.

Piia Ristikankareen murhatutkinnan avaintodisteena pidetty vihjekirje saattaa olla sumutusta.

Näin arvioivat kielentutkijat, jotka perehtyivät kirjeeseen Ylen pyynnöstä.

Mystinen vihjekirje on ollut tutkinnassa erittäin merkityksellinen, sillä sen perusteella poliisi alkoi tutkia 15-vuotiaan Ristikankareen katoamista murhana.

Piia Ristikankare katosi Turun seudulla Piikkiössä 7. lokakuuta 1988. Kirjoittaja väittää nähneensä, että keskiyöllä Piikkiössä tajuttoman tuntuista tyttöä nostettiin henkilöautoon.

Keskusrikospoliisi selvittää epäiltyä murhaa yhä aktiivisesti. Yle on uutisoinut uusista tutkintatoimista, joita on tehty tänä vuonna.

Avaa kuvien katselu Piia Ristikankareen isän Heikin mukaan tämä kuva jäi viimeiseksi, joka hänen tyttärestään otettiin. Kuva: Silja Viitala / Yle

Viitteitä manipuloinnista

Erikoinen viesti saapui rikosten ajankohtaisohjelman Poliisi-tv:n toimitukseen joulukuussa 2001.

Sieltä se toimitettiin myöhemmin poliisille.

Kirje oli päivätty 20. marraskuuta 2001 Ruotsin Boråsiin, mutta leimattu Turussa 5. joulukuuta 2001.

Tuntemattomaksi jäänyt kirjoittaja antaa ymmärtää asuvansa Ruotsissa ja puhuvansa kehnommin suomea kuin ruotsia.

Kielentutkijoiden mielestä se vaikuttaa harhautukselta.

Kun olin keväällä Suomessa, katsoin Polis-TV:a huhtikuussa, silloin k.o. ohjelmassa sanottiin, että Suomessa ei selvittämätön murha vanhene. Kun en ole asiasta täysin varma, liittykö näkemääni rikos vai ei niin en ole asiasta aikaisemmin kirjoittanut.Tulin Suomeen illalla 7.10.88, kun olin selvinnyt ajokuntoon, lähdin kohti Itä-Suomea. Piikkiössä näin noin keskiyöllä kun tajuttoman tuntuista tyttöä oltiin nostamassa henkilöautoon. Auto oli merkiltään Volvo ja väri oli valkoinen. Registeri oli [...]Voi myös olla niin, että kyseessä oli sairaustapaus eikä mikään rikos. Tom on Borås

Ylen pyynnöstä tekstiä analysoi kolme Kotimaisten kielten keskuksessa (Kotus) työskentelevää kielentutkijaa.

Virkakielen asiantuntijana toimiva Ulla Tiililä tekee myös forensista kielentutkimusta ja on ollut poliisin asiantuntijana rikostutkinnoissa.

Mia Falk puolestaan on ruotsin kielen asiantuntija. Elina Heikkilä on perehtynyt siihen, miten ruotsin kielen vaikutus näkyy kaksikielisten henkilöiden suomen kielen käytössä.

Heistä kukaan ei ole aikaisemmin analysoinut kyseistä vihjekirjettä.

Ulla Tiililän mukaan tekstin yleisvaikutelma tuntuu kömpelöltä, mutta tarkemmin katsottuna kielenkäyttö on varsin taitavaa.

– Kirjoittajalla on vankasti hallussaan suomen kielen rakenteet.

Tiililän mielestä esimerkiksi suomen kielen pilkutus vaikuttaa korrektilta joitain yksittäisiä virheitä lukuun ottamatta.

Harjaantunut kirjoittaja?

Tutkijoiden mukaan kirjeessä on paljon yksityiskohtia, joiden perusteella kirjoittaja tuntuu harjaantuneelta suomen kielen käyttäjältä.

Erityisasiantuntija Elina Heikkilä kiinnitti huomiota siihen, että sana ”sairaustapaus” oli kirjoitettu täsmällisesti oikein.

Tämä on tutkijoiden mukaan yksityiskohta, joka viittaa hyvin kieltä osaavaan henkilöön.

Tiililä kertoo, että sana kirjoitetaan hyvin usein virheellisesti muotoon ”sairastapaus”.

Avaa kuvien katselu Omaisten kertoman mukaan Piia Ristikankare poistui kotoaan Piikkiössä 7. lokakuuta 1988 eikä koskaan palannut. Poliisi on epäillyt hänen nousseen auton kyytiin. Ristikankareen kotitalo kuvattuna marraskuussa 2023. Kuva: Silja Viitala / Yle

Toisaalta myös monet lauserakenteet, kuten ”Suomessa ei selvittämätön murha vanhene” ja ”kyseessä oli sairaustapaus eikä mikään rikos” vaativat hyvää suomen kielen osaamista.

– Teksti on monilta osin hyvinkin muodollista, vaikka siinä on myös puhekielisiä piirteitä, Tiililä tuumaa.

Taitavaan kielenkäyttäjään viittaa hänen mielestään sekin, ettei tekstissä ole yhdyssanavirheitä.

Kirjoittajalla ei näyttäisi olevan esimerkiksi lukihäiriötä.

Ei vaikutteita ruotsista

Tutkijat ovat yhä mieltä siitä, ettei tekstissä ole ruotsinkielisiä vaikutteita kahta sanaa lukuun ottamatta.

Kirjoittaja on maininnut tekstissä ruotsiin viittaavat sanat ”Polis-tv” ja ”Registeri”.

Nekin vaikuttavat asiantuntijoiden mukaan päälleliimatuilta.

Tuntuu kuin kirjoittaja olisi halunnut väkisin luoda kuvaa ruotsivoittoisesta kielenkäytöstä.

Avaa kuvien katselu Poliisille toimitetussa vihjekirjeessä mainittiin tämä valkoinen Volvo, joka on nykyään uudella omistajalla. Poliisi teki autoon teknistä tutkintaa viimeksi kesällä. Auto kuvattuna marraskuussa 2023. Kuva: Silja Viitala / Yle

Poliisi-tv, johon kirjoittaja viittaa, oli suomalainen sarja.

– On erikoinen valinta, että ohjelman nimi on keskellä tekstiä käännetty ruotsiksi. Se kiinnittää huomiota.

Mia Falkin mukaan ruotsissa käytetään yleensä sanaa ”registernummer” auton rekisteritunnuksesta puhuttaessa.

Päälleliimauksen vaikutelmaa lisää tutkijoiden mukaan se, että kyseinen sana on kirjoitettu isolla alkukirjaimella.

– Kun henkilö muutoin näyttää hallitsevan suomen kielen hyvin, miksi hän kirjoittaisi yhtäkkiä ruotsiksi register ja lisäksi isolla alkukirjaimella, mikä taas on vastoin ruotsin kielen sääntöjä, Tiililä ihmettelee.

Hän alleviivaa, että lauserakenteissa tai oikeinkirjoituksessa ei ole mitään ruotsiin viittaavaa.

– Pitäisin epätodennäköisenä, että henkilö on äidinkieleltään ruotsinkielinen.

Selittämätön allekirjoitus

Yksi erikoisimmista asioista kirjeessä on sen allekirjoitus ”Tom on Borås”.

Ruotsin kielessä ei ole on-prepositiota.

Asiantuntijat pohtivat, voisiko kyseessä olla kirjoitusvirhe. Onko henkilö tarkoittanut kirjoittaa Tom in Borås (Tom Boråsissa)?

– Mutta sekin olisi englantia eikä ruotsia, Falk huomauttaa.

Avaa kuvien katselu Tom on Borås -allekirjoitus ihmetyttää niin poliisia kuin kielentutkijoita. Kirjoittajan henkilöllisyys ei ole selvinnyt. Kuva: Poliisi/Yle

Tiililä pohtii, voisiko kyseessä olla viittaus Tom of Finlandiin.

– Silloin allekirjoitus olisi jotain trollaamisen tapaista.

Mielikuvan luontia

Jotkut seikat tekstissä herättävät Ulla Tiililän mielessä vain lisää kysymyksiä.

Ennen kaikkea se, mitä henkilö kertoo.

Tällainen on muun muassa maininta ”kun olin selvinnyt ajokuntoon”.

– Miksi tämä yksityiskohta on mainittu? Onko tarve luoda kuvaa tietynlaisesta kirjoittajasta vihjaamalla, että illalla on juopoteltu. Se on erikoinen valinta.

Mia Falkin mukaan todella erikoista on sekin, että henkilö muistaisi sattumalta näkemänsä auton rekisterinumeron vuosia myöhemmin.

– Tämä voisi viitata siihen, että huomio yritetään suunnata johonkuhun joka ei ehkä liity tapaukseen, miettii Tiililä.

Kirjeessä mainittu Volvo yhdistettiin rekisterinumeron perusteella henkilöön, jota epäiltiin Turun seudulla tapahtuneista seksuaalirikoksista.

Häntä vastaan ei kuitenkaan ole toistaiseksi löydetty näyttöä Piia Ristikankareen tapauksen tutkinnassa.

Avaa kuvien katselu Poliisi on ottanut kirjeessä mainitun valkoisen Volvon tavaratilasta näytepaloja teknisiä tutkimuksia varten. Kuva: Silja Viitala / Yle

Kielentutkija Ulla Tiililä toteaa yhteenvetona, että kirjeen kirjoittaja hallitsee pääosin oikeinkirjoituksen normit.

Tiililä kuitenkin korostaa, ettei analyysin todistusvoima ole lyhyissä teksteissä yhtä vahva kuin tapauksissa, joissa aineistoa on runsaasti.

Poliisi uskoi kirjoittajan asuvan Ruotsissa

Poliisi ei ole kertonut, onko se käyttänyt kirjeen tutkimisessa kielentutkijoiden apua.

Tapauksen edellinen tutkinnanjohtaja, viime vuonna eläkkeelle jäänyt rikoskomisario Kimmo Heinonen lausui ruotsalaiselle Aftonbladetille vuonna 2018 epäilevänsä, että kirjoittaja todella asuu Ruotsissa.

Hän sanoi uskovansa, että henkilöllä on suomenkieliset vanhemmat, ja että kirjoittaja on mahdollisesti asunut itsekin jonkin aikaa Suomessa.

Ulla Tiililä ei näkemänsä perusteella vakuutu poliisin arviosta.

– Mielestäni teksti ei tue sitä.

Nykyinen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Matti Airaksinen ei ole juuri kommentoinut tutkintaan liittyviä asioita.

Hänen mukaansa KRP jatkaa tapauksen selvittämistä yhteistyössä syyttäjän kanssa.

– Tutkintalinjoja, mahdollisia epäiltyjä tai tutkintatoimenpiteitä ei tällä hetkellä ole mahdollista tarkemmin avata.

