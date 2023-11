The Pogues -yhtyeen laulaja Shane MacGowan on kuollut

Punkvaikutteisen folk rock -yhtye Poguesin perustajiin kuulunut laulaja Shane MacGowan on kuollut 65-vuotiaana. Asiasta kertoi torstaina MacGowanin vaimo Victoria Mary Clarke laulajan Instagram-tilillä, ja siitä uutisoi muun muassa Irlannin yleisradio RTE.

MacGowanin kerrotaan kuolleen pitkän sairauden seurauksena. RTE:n mukaan hän oli ollut sairaalahoidossa Dublinissa usean kuukauden ajan.

1980- ja 90-luvuilla suosionsa huipulla ollut Pogues-yhtye yhdisti irlantilaisen kansanmusiikin perinteitä brittiläiseen punk rockiin. Yhtyeen suurin hitti oli joululaulu Fairytale of New York, jossa MacGowan laulaa dueton vuonna 2000 kuolleen laulaja Kirsty MacCollin kanssa.

Räävittömästi ryypännyt ja arvaamattomasti käyttäytynyt MacGowan heitettiin ulos yhtyeestään vuonna 1991. Hän jatkoi esiintymistä uudessa yhtyeessä ja palasi vuosia myöhemmin lyhyeksi aikaa esiintymään Poguesin kanssa.

Areenassa on katsottavissa Shane MacGowanin elämästä kertova dokumentti Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan, jonka on ohjannut Julien Temple.