Mies raiskasi, uhkasi tappaa ja kuristi – käräjäoikeuden mielestä teko ei ollut törkeä

Satakunnan käräjäoikeus on tuominnut vuonna 1989 syntyneen miehen raiskauksesta kahdeksi vuodeksi ja kahdeksaksi kuukaudeksi vankeuteen.

Käräjäoikeuden tuomiolauselman mukaan vastaaja on pakottanut asianomistajan sukupuoliyhteyteen käyttämällä tähän kohdistuvaa väkivaltaa ja uhkaamalla asianomistajaa tällaisen väkivallan käyttämisellä sekä käyttämällä hyväkseen sitä, että asianomistaja on avuttoman tilansa takia ollut kykenemätön puolustamaan itseään.

Raiskaus tapahtui tammikuussa 2021.

Raiskasi, uhkasi tappaa ja yritti sitoa kiinni

Tuomittu oli teon aikana pakottanut asianomistajan suuseksiin, raiskasi tämän sekä esti tätä kunnolla hengittämästä pitämällä kättä tämän suun ja nenän edessä.

Asianomistaja on pyytänyt päästä vessaan, mihin vastaaja on kuljettanut asianomistajan kurkusta kiinni pitämällä. Vessakäynnin jälkeen asianomistaja on yrittänyt paeta ulos asunnosta, mutta vastaaja on vetänyt hänet takaisin asuntoon hiuksista.

Vastaaja on teon aikana yrittänyt teipata ilmastointiteipillä asianomistajan suuta ja käsiä, siinä kuitenkaan onnistumatta. Vastaaja on esittänyt myös useita tappouhkauksia teon aikana. Asianomistaja on pyytänyt lukuisia kertoja vastaajaa lopettamaan menettelynsä.

Syyttäjä haki tuomiota törkeästä raiskauksesta. Käräjäoikeuden mukaan teossa on ollut raakuutta ja julmuutta osoittavia piirteitä, mutta teko ei ole lain tarkoittamalla tavalla ollut raaka tai julma eikä myöskään kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Vankeusrangaistuksen lisäksi vastaaja tuomittiin maksamaan uhrille 9 000 euron korvaukset.

Tuomio ei ole lainvoimainen.