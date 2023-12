Koronatestien myyntipiikit tyhjensivät hyllyjä kaupassa, nyt varastoja täydennetään koko ajan

Koronatestien myynti on syyskaudella lähtenyt nousuun koko maassa. Saatavuudessa on välillä ollut jopa pulaa, mutta tilanne on nyt kääntymässä.

Avaa kuvien katselu Koronatestien kysyntä on viime aikoina kasvanut. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle