Vili Soroselta, 19, vaadittiin itsekuria, kun hän loi golfuraa ja samaan aikaan suoritti kaksoistutkinnon

Vili Soronen suoritti Green Cardin jo 6-vuotiaana, ennen kuin osasi edes kirjoittaa. Nyt hän on pelannut Suomen lisäksi juniorien kansainvälisissä kisoissa Portugalissa ja Tanskassa.

19-vuotias Vili Soronen on juuri matkannut Helsingistä Lappiin. Hän matkusti pohjoiseen miltei suoraan Portugalin golfviheriöiltä ja valmistautuu nyt sekä ylioppilasjuhliin että ammattiin valmistumiseen.

Soronen on suorittanut kaksoistutkinnon ja rakentanut samalla golf-uraansa. Hän saa ylioppilaslakin Keminmaan lukiosta ja valmistuu tietoverkkoasentajaksi ammattiopisto Lappiasta Kemistä.

Kaksoistutkinnon suorittaminen oli pitkän pohdinnan tulos.

– Olisin muuten mennyt pelkkään lukioon, mutta halusin kuitenkin varasuunnitelman golfuralle. Jos jotain sattuu, on sitten ammattitutkintokin olemassa.

Golfiin panostaminen vaatinut muuton ja etäopiskelun

Golfiin panostaminen on vaatinut myös muuton pohjoisesta etelään. Viime vuodesta lähtien Soronen on asunut talvet opiskellen Meri-Lapissa ja keväisin suunta on käynyt Helsinkiin pelaamaan ja harjoittelemaan.

Koulunkäynnin ja golfauksen yhdistäminen on vaatinut paljon itsenäistä opiskelua.

– Etäopiskelu on ollut suht kätevää, koska materiaalit löytyvät valmiina netistä. Tietenkin se vaatii erilailla keskittymistä, koska pitää saada itsensä keskittymään 2–3 tuntia kerrallaan. Ei ole opettajaa vieressä antamassa ohjeita tai muuta, pohtii Sipoossa nykyään asuva Soronen.

Välillä hän on myös kyseenalaistanut valintansa.

– Välillä mietin, olisiko ollut helpompi suorittaa vain lukio. Mutta tällä mentiin, kun oli päätetty.

Lopulta kahden koulun välillä opiskeleminen sujui aikatauluttamalla. Soronen oli joka toisen jakson lukiolla ja joka toisen jakson ammattikoululla.

– Pitkän matematiikan kursseilla jouduin välillä lähtemään ammattikoulusta hieman aikaisemmin, että ehdin laskemaan lukiolle. Myös joskus aamuisin aloitin ammattikoulun opinnot hieman myöhemmin aamun laskujen takia.

Soronen jakaa kiitosta myös koulujen suuntaan.

– Molemmat koulut joustivat, että pääsin tekemään kaiken tarvittavan ajallaan. Tavoitteena oli, että suoritan koulut neljässä vuodessa, mutta sain suoritettua kaiken jo 3,5 vuodessa.

Avaa kuvien katselu Tammikuussa Soronen astuu armeijan harmaisiin, mutta sitä ennen hän suuntaa vielä pelimatkalle Espanjaan. Kuva: Risto Koskinen / Yle

Ammattitutkinto poikinut jo työtarjouksia

Kaikkiaan Soronen on tyytyväinen, että suoritti lopulta myös ammattitutkinnon.

– Jo nyt on kuulostanut siltä, että alan töitäkin olisi tarjolla, jos vain ehtii tehdä.

Tähän mennessä Soronen on kuitenkin pitäytynyt golfin parissa. Hän on työskennellyt Helsingissä sijaitsevan golfklubin vastaanotossa ja ohjannut golfin alkeiskursseja.

Tammikuussa hän lähtee suorittamaan asepalvelusta Santahaminan varuskuntaan. Ennen armeijaa hän osallistuu vielä Espanjassa järjestettävään Lauro Finnish Open -turnaukseen.

Kaksoistutkintojen suosio pitänyt pintansa

Kaksoistutkinnon suosio on pysynyt pitkälti samana viimeisen viiden vuoden aikana. Vuosittain noin 1400 opiskelijaa suorittaa yhdistelmätutkinnon.

– Yleisesti voisi ajatella, että pandemia olisi vähentänyt kaksoistutkinnon suorittajia, mikä saattaa selittää vuoden 2021 notkahdusta, mutta muutos ei näytä jääneen pysyväksi, opetusneuvos Teijo Koljonen sanoo.

Opetushallituksen asiantuntijoiden mielestä määrissä voi kuitenkin olla paikallista vaihtelua.

– Sitä voi olla olemassa johtuen esimerkiksi siitä, onko lähiseudulla tai paikkakunnalla tarjolla sekä ammatillista että lukiokoulutusta, ja kuinka paljon opinto-ohjaajat mahdollisuutta markkinoivat, kertoo Koljonen.

Yhteishaussa kaksoistutkinnon valintamahdollisuus on ollut ammatillisen hakukohteen yhteydessä noin kymmenen vuoden ajan. Lukioiden hakukohteiden yhteyteen se tuli vuoden 2022 yhteishaussa.

– Yhteishaussa voi ilmaista kiinnostuksensa kaksoistutkinnon suorittamiseen, mikä on voinut lisätä tietoisuutta kaksoistutkinnon suorittamisesta, sanoo opetushallituksen asiantuntija Satu Hornborg.