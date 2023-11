Jääkiekkoilija Sanni Hakala on halvaantunut rinnasta alaspäin – näin hän kertoi traagisesta loukkaantumisestaan

Kuva: imago/Bildbyran/ All Over Press

Ruotsin naisten jääkiekkoliigan HV71:n suomalaiskapteeni Sanni Hakala, 26, loukkaantui viime perjantaina vakavasti törmättyään pää edellä tolppaan Djurgården-ottelussa.

Joukkuekaverit ja tuomarit viittoivat ensiapuhenkilökuntaa paikalle ja Hakala vietiin lopulta paareilla jäältä. Ottelu oli keskeytettynä lähes 40 minuuttia ennen kuin areenalla kuulutettiin ottelun keskeyttämisestä.

HV71 tiedotti sunnuntaina, että Hakala sai leikkaushoitoa niskavammoihinsa. Lääkärit kertoivat, että leikkaus sujui hyvin, ja Hakalalla on edessään pitkä kuntoutus. Hakala leikattiin Linköpingin yliopistollisessa sairaalassa lauantaina.

Hakala kertoi nyt Instagramissa, että hän on halvaantunut rinnasta alaspäin.

Alta voit lukea, miten Hakala kertoi loukkaantumisestaan Instagramissa omin sanoin.

– On edelleen vaikea ymmärtää, mitä on tapahtunut. Että törmäys maalitolppaan oli niin vakava kuin se oli. Että seuraukset ovat niin suuret. Ei ainoastaan se, että minun on pakko lopettaa jääkiekon pelaaminen – asia, joka on ollut niin iso osa elämääni monia vuosia – mutta se, että minun on ehkä pakko istua pyörätuolissa koko loppuelämäni ajan.

– Loukkaantuminen, joka minulle tapahtui viime perjantaina, kun törmäsin maalitolppaan, on aiheuttanut halvaantumisen rinnasta alaspäin, ja käteni toimivat alentuneesti.

– Se on todellisuus, johon yritän laskeutua. Ymmärrän, että kohtaan nyt pitkän ja kovan taistelun kehoni kanssa, elämäni rankimman taistelun. Olen saanut uskomatonta tukea perheeltäni päivästä yksi alkaen, ja tiedän, että he ovat vierelläni koko matkan ajan.

– Ja kaikki tuki, mitä olen saanut kavereiltani, faneiltani, seuraltani sekä kaikkialta maailmasta – haluan vain sanoa KIITOS! Huolenne ja tukenne merkitsevät kaikkea minulle ja perheelleni tässä rankassa tilanteessa. Ja yhtä iso kiitos minusta huolehtineelle hoitohenkilökunnalle.

– Nyt minun täytyy keskittää kaikki energiani kuntoutukseen, jotta voin toipua mahdollisimman hyvin. Siksi minä ja HV71 emme anna kommentteja enempää loukkaantumisestani tai tilanteestani, ja pyydämme, että osoitatte harkintaa ja kunnioitusta minulle ja perheelleni.

– Tämä tilanne on totta kai syvältä, mutta en pelkää ottaa sitä vastaan. En tiedä, mitä teen seuraavaksi, mutta tiedän, että siitä tulee hemmetin mahtavaa.

Näet Sanni Hakalan IG-julkaisun alta. Voit selata kuvia julkaisun päällä olevista nuolista.

Jyväskyläläislähtöinen Hakala pelasi kotimaan liigassa JYPissä ja Kärpissä ennen siirtoa HV71:n riveihin syksyllä 2016. JYPissä Hakala juhli Suomen mestaruutta kaudella 2015–16.

Ruotsissa Hakala on edustanut HV71:tä siitä lähtien. Keväällä 2020 hän voitti Ruotsin liigan pudotuspelien pistepörssin.

Tällä kaudella HV71:tä edustavat suomalaisista myös maalivahti Anni Keisala sekä hyökkääjät Emmi Rakkolainen, Suvi Käyhkö, Anni Montonen ja Kiira Yrjänen.

Naisleijonissa Hakala on voittanut kaksi olympiapronssia (2018 ja 2022), MM-hopeaa (2019) sekä kaksi MM-pronssia (2017 ja 2021).