Ultravioletit valokuvat paljastavat pölyttäjien salaiset kartat lähestymisvaloineen – sekä ihmisaistien rajallisuuden

Maailma ihmisten silmin ja maailma pölyttäjien silmin on kaksi täysin eri todellisuutta.

Valkoinen orkidea hehkuu kuvassa kauniina. Kun Rami Saarikorven valokuvassa tarttuu nuolikursoriin, voi siirtyä kuvan ultravioletille puolelle. Samalla siirtyy uuteen maailmaan, jossa pölyttäjille on koodattu ikiomat kartat väreineen ja huomiovaloineen.

Saarikorpi on koonnut interaktiivisen valokuvanäyttelyn, jonka teokset tarjoavat katsojalleen mahdollisuuden tutkia maailmaa pölyttäjien silmin.

Maailma on ihmisen ja pölyttäjien silmin kaksi täysin erilaista paikkaa. Ihmisen on mahdotonta lukea kukan viestejä, pölyttäjille ne arvatenkin ovat itsestäänselviä.

– Kun vuosia sitten pääsin itse ensimmäistä kertaa tänne ultraviolettiin maailmaan ja näin, mitä se tuo esiin esineistä, asioista ja erilaisista orgaanisista kohteista, tunne oli suorastaan mieletön, Saarikorpi muistelee.

Näyttelyn valokuvat on tulostettu lasille ja ne valaistaan led-paneelin läpi. Jokaisessa taulussa on mukana myös tietopaketti siitä, mitä pölyttäjien maailmaan kuuluu tällä hetkellä.

– Halusin tästä näyttelystä interaktiivisen. QR-koodin tarjoaman tiedon lisäksi katsoja voi säätää valoa kuvissa. Samalla voi vertailla kuinka konkreettisesti kuvan välittämä tieto muuttuu, kun kohdetta katsotaan ultravioletissa valossa, Saarikorpi kertoo.

Korkea aika katsoa kotiplaneettaa hyönteisten silmin

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana lentävistä hyönteisistämme on kadonnut noin kuusikymmentä prosenttia.

– Haluan kutsua katsojat kauneuden äärelle pohtimaan ihmisen vaikutusta luontoon. Niityt on saatava takaisin, ja muukin pölyttäjille elintärkeä ympäristö, Saarikorpi pohtii.

Avaa kuvien katselu Valokuvaaja Rami Saarikorven Ultraviolet reality -näyttely oli ensimmäistä kertaa esillä Joensuussa Visual Festivaalilla Botanissa. Saarikorven seuraava näyttely tutkii vuodenaikoja. Kuva: Siru Päivinen / Yle

Esimerkiksi rikkaruohomyrkyssä käytettävän glyfosaatin on todettu olevan pölyttäjille erittäin haitallinen. EU:n komissio kuitenkin ilmoitti äskettäin hyväksyvänsä glyfosaatin kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Aineen nykyinen myyntilupa umpeutuisi vuodenvaihteessa.

Teemoittamalla todellisuutta näkyviin

Valokuvaaja Rami Saarikorpi viihtyy luonnossa ja harrastaa muun muassa myrskybongausta. Maailmalla kulkiessaan hän havahtui valosaasteen määrään.

– Olemme valaisseet lähes koko planeetan jo niin voimallisesti, että esimerkiksi kilpikonnien kuoriutuvia poikasia on kannettava mereen, etteivät ne lähtisi kohti ihmisten valoja kuivalle maalle kuolemaan, Saarikorpi pohtii.

Edellisessä näyttelyssään hän otti kantaa valosaasteeseen. Seuraavassa hän tutkii Suomen neljää vuodenaikaa.

– Meillä täällä pohjoisessa on tällainen etuoikeus, että yksi ja sama maa tarjoaa asukkailleen oikeastaan neljä erilaista maata. Arkeahan tämä meille on, mutta ei sitäkään kannata pitää itsestäänselvyytenä, Saarikorpi toteaa.

Ultraviolet reality -näyttely on loppuvuoden aikana esillä Turussa ja Tampereella. Ensi vuodellekin on tullut jo tilauksia.

– Tavoite on aika reipas, tarkoitus on päästä sadan ultraviolettikuvan kanssa maailmalle. Nyt esillä olevat kuvat ovat maistiaisia, työtä on paljon edessä, Rami Saarikorpi kertoo.