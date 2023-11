Europarlamentaarikot sanaharkassa itärajan turvapaikanhakijoista - Pirkko Ruohonen-Lerner: ”Kaikki pitää työntää pois”

Europarlamentaarikko Pirkko Ruohonen-Lernerin (ps.) mielestä Suomi on ottanut vastaan liikaa Venäjältä tulleita pakolaisia.

Europarlamentaarikko Pirkko Ruohonen-Lernerin (ps.) mielestä Suomen tulisi ottaa pakolaispolitiikassa mallia Puolasta ja Baltian maista.

– Työnnetään ne pakolaiset pois, ei oteta niitä, jos niitä alkaa tulla isompia määriä. Mielestäni Suomi on ottanut niitä jo ihan liikaa, mitä Venäjältä tuli. Kaikki olisi pitänyt työntää pois, Ruohonen-Lerner sanoi A-Talkin suorassa lähetyksessä.

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoman (sd.) mukaan tällainen menettely olisi julmaa.

– Kyllä tässä kuitenkin tärkeää on se, että olemme ihmisiä kaikki ja meidän täytyy ottaa huomioon ihmisten hädänalainen asema. Sellainen, että sanotaan kaikille ei, kun te olette pakolaisia, niin me siirrämme teidät ulos, se on julmaa, epäinhimillistä, se ei ole suomalaista.

Heinäluoman mukaan tällaisella toiminnalta Suomi voisi myös menettää muiden EU-maiden tuen.

– Mikään ei olisi niin karmeaa, kuin että me tähän sorrumme, koska silloinhan me menemme siihen Venäjän ansaan, eli ruvetaan riitelemään keskenämme koko Euroopassa.

Ruohonen-Lerner puolustaa omaa kantaansa sillä, että EU-maista Puola, Viro, Latvia ja Liettua ei oteta vastaan Venäjän ja Valko-Venäjän rajoille työntämiä ihmisiä.

– Ne työnnetään takaisin, koska ne eivät ole oikeita pakolaisia, tavallisia pakolaisia. Niitä käytetään valtioita vastaan. Suomen täytyy ottaa mallia näistä maista.

Heinäluoman mukaan on mahdollista, että itärajan tilanne pitkittyy ja Venäjältä tulisi jatkossa suuria määriä pakolaisia Suomen rajalle, kuten esimerkiksi Puolan ja Valko-Venäjän välisellä rajalla on tapahtunut.

EU valmistelee parhaillaan uutta pakolaispolitiikkaa käsittelevää lakikokonaisuutta, jolla voidaan puuttua muun muassa turvapaikanhakuun liittyviin ongelmiin.

– Meille on tärkeää että viiden uuden lain kokonaisuus tulee hyväksyttyä, jossa on myös pikakäännytyksen mahdollisuus, Eero Heinäluoma sanoo.

Katso koko A-Talkin lähetys Yle Areenasta.