Ruotsalaismediat: Suomeen tuodun amfetamiinin salakuljetusvyyhdin oikeuskäsittely alkoi

Keskiviikkona ja torstaina on Luulajan oikeustalolla alkanut oikeudenkäynti, jossa käsitellään suurta amfetamiinin salakuljetusvyyhtiä.

Sveriges televisionin eli SVT:n mukaan kahta Örebron maakunnasta kotoisin olevaa miestä syytetään vakavista huumausainerikoksista. Miehet salakuljettivat yhteensä vähintään 25 kiloa amfetamiinia Ruotsista Suomeen vähintään kerran kuukaudessa. Joka toinen kerta he ylittivät rajan Haaparannassa ja joka toinen kerta lautalla Uumajassa.

Norrländska Socialdemokraten eli NSD kertoo, että oikeudenkäynti perustuu Haaparannan tullin operaatioon helmikuussa. Tuolloin Tulli pidätti 48-vuotiaan miehen Haaparannan ja Tornion matkakeskuksessa. Tarkastuksessa häneltä oli löytynyt kaksi kiloa amfetamiinia. Toinen, 52-vuotias mies pidätettiin Västerbottenissa lähes kuusikiloisen amfetamiinilastin kanssa.

Tästä alkoi NSD:n mukaan tutkinta, joka sisälsi muun muassa salakuuntelua.

Ruotsalaismediat kertovat, että 48-vuotiaan miehen puhelimesta näkyy, että hän on tehnyt yhteistyötä ”kurdikettuna” tunnetun jengijohtaja Rawa Majidin ja Foxtrot-verkoston kanssa. Ruotsalaismediat kertovat, että syyttäjä Jonas Fjällströmillä on myös tietoa 50-vuotiaasta Indonesiassa elinkautista vankeustuomiota istuvasta ruotsalaismiehestä, joka Fjellströmin mukaan on ohjannut huumekauppaa ja -kuljetuksia vankilasta käsin.

Syyttäjän tärkeimpiä todisteita ovat useat toisen syytteessä olevan miehen tallentamat videot.

SVT:n mukaan tutkinta alkoi, kun Haaparannan tulli pysäytti rautatieasemalla miehen, jonka repussa oli kaksi kiloa amfetamiinia. He löysivät myös salatun puhelimen, jonka koodi oli kirjoitettu muistiin. Puhelimessa oli videoita hänestä itsestään sekoittamassa amfetamiinia ja laskemassa rahaa.

Molemmat miehet kiistävät syytteet. Haaparannan käräjäoikeuden istunto käydään Luulajassa logistiikkasyistä, kertoo NSD.