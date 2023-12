Uusi-Seelanti aikoo kieltää kännyköiden käytön kouluissa

Kuva: Aliaksandr Barouski / Alamy/All Over Press

Maan tuore hallitus on päättänyt puuttua järein asein koululaisten hälyttävästi lisääntyneeseen luku- ja kirjoitustaidottomuuteen.

Kännykät kielletään kouluissa kaikkialla Uudessa-Seelannissa, maan uusi pääministeri, konservatiivista Kansallispuoluetta edustava Christopher Luxon ilmoitti perjantaina. Hänen aloitteleva hallituksensa aikoo kääntää maan jyrkästi laskeneen lukutaidon uuteen nousuun järein asein.

Uuden-Seelannin koulut ovat aiemmin voineet ylpeillä tuloksilla, joiden mukaan maan koululaiset ovat kuuluneet maailman lukutaitoisimpiin. Nyt oppilaiden luku- ja kirjoitustaito ovat kuitenkin romahtaneet niin matalalle tasolle, että osa tutkijoista epäilee luokkahuoneiden olevan kriisissä.

Pääministeri Luxon ilmoitti kieltävänsä puhelimet kouluissa heti sadan ensimmäisen virkapäivänsä aikana. Hän on ottanut oppia Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta ja Ranskasta, joissa vastaavaa on kokeiltu vaihtelevin tuloksin. Luxonin mukaan kännykkäkielto lopettaa häiriökäyttäytymisen ja auttaa oppilaita keskittymään.

– Aiomme kieltää puhelimet kouluissa kaikkialla Uudessa-Seelannissa. Haluamme, että lapsemme oppivat ja opettajamme opettavat, hän sanoi.

Maanantaina virkavalansa vannonut pääministeri Christopher Luxon on jo ehtinyt tehdä monia muutoksia Uuden-Seelannin linjauksissa.

Uusseelantilaisen hyväntekeväisyysjärjestö Education Hubin tutkijat varoittivat viime vuonna ”lukutaitokriisistä”. He havaitsivat, että yli kolmasosa maan 15-vuotiaista osaa hädin tuskin lukea tai kirjoittaa.

– On selvää, että jotain on tehtävä Uuden-Seelannin lukutaidon tuskallisen alhaisen tason korottamiseksi, he painottivat.

Maanantaina virkavalansa vannonut Luxonin konservatiivihallitus on joutunut kiistojen keskelle heti ensimmäisellä hallitusviikkollaan. Lääkärit ovat varoittaneet, että maata uhkaa kansanterveydellinen ”tragedia” sen jälkeen, kun uusi hallitus yllättäen ilmoitti luopuvansa maailman tiukimmista toimenpiteistä tupakoinnin lopettamiseksi. Tarkoituksena oli kieltää savukkeiden myynti Uudessa-Seelannissa kaikille vuoden 2008 jälkeen syntyneille.

Luxon on myös suostunut käynnistämään uudelleen merenpohjassa olevan öljyn ja kaasun etsinnät, mikä kumoaa entisen pääministerin Jacinda Ardernin kunninahimoisen ilmastopolitiikan.

