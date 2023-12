Kiskoilta suistunut veturi haittaa Tampereen kautta kulkevaa aamun junaliikennettä

Tampereelta pohjoisen suuntaan on käytössä vain yksi pääraide. Häiriöstä aiheutuu rataliikennekeskuksen arvion mukaan noin 5–15 minuutin myöhästymisiä sekä raidemuutoksia Tampereen asemalla.

Eilen illalla Tampereella suistuneen veturin nosto sekä vaihteen korjaustyöt ovat alkamassa. Niiden arvioidaan kestävän iltapäivään asti.

Onnettomuuden takia Tampereen ja Lielahden väliltä toinen pääraide on toistaiseksi pois käytöstä.

Fintraffic arvioi, että tilanteesta aiheutuu noin 5–15 minuutin myöhästymisiä sekä raidemuutoksia Tampereen asemalla.

Ongelmat koskevat erityisesti Tampereelta pohjoiseen tai pohjoisesta kulkevia junia. Mahdollista on, että osa Tampereen ja Nokian välisestä lähiliikenteestä joudutaan perumaan.

Ajantasaiset tiedot junien viivästyksistä löytyvät VR:n sivulta.

Otkes tutkii suistumisen syytä

Tavarajunan veturi suistui raiteilta noin puoli kahdeksan aikaan torstai-iltana rautatieaseman pohjoispuolella. Veturi on Fenniarailin omistuksessa. Fenniarail oy on suomalaisomisteinen yksityinen rautatieyhtiö, joka kuljettaa tavaraliikennettä.

Suistumisesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on aloittanut tapauksen selvittämisen. Otkes kirjoitti viestipalvelu X:ssä yhden aikaan yöllä, että paikkatutkinta on valmistunut ja raivauslupa onnettomuuspaikalle on annettu.

Aamulla paikalla ollut Ylen toimittaja kertoo, että yön aikana osa junan vaunuista on saatu siirrettyä pois raiteelta.

Tämä on päivittyvä uutinen.