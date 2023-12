Asukkaat pilkkasivat arvopuroa Turhapuroksi ja rahan haaskaukseksi – lopputulos hämmästyttää: ”On yllättänyt kaikki”

Tämä järvitaimenen poikanen on kuvattu Imatran kaupunkipurossa vuonna 2017. Jos se on selvinnyt aikuiseksi, se on todennäköisesti palannut kutemaan syntysijoilleen tultuaan sukukypsäksi 4–5 vuoden iässä.

Kuva: Tommi Parkkinen / Yle