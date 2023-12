Kuopion Energia on tehnyt aiesopimuksen enintään viidestä pienydinreaktorista kaukolämmön tuotantoon

Kaukolämpöydinreaktoreita voitaisiin rakentaa Kuopioon vuodesta 2030 alkaen. Mahdollisia sijoituspaikkoja on useita.

Kuopion Energia on tehnyt startup-yritys Steady Energyn kanssa aiesopimuksen, joka sisältää option enintään viiden kaukolämpöydinreaktorin rakentamisesta vuodesta 2030 alkaen.

Viidellä kaukolämpöreaktorilla Kuopion Energia voisi korvata kokonaan Haapaniemi 2 -laitoksen, joka poistuu tuotannosta näillä näkymin vuonna 2035. Silloin lämmön tuotannossa on oltava jotain korvaavaa tilalla. Todennäköinen kaukolämpöreaktoreiden määrä on kaksi reaktoria.

Kuopion Energia on selvittänyt pienydinvoiman mahdollisuuksia sekä sijoituspaikkoja jo aiemmin tänä vuonna. Pienreaktoreille on useita mahdollisia sijoituspaikkoja, ulottuen Sorsasalosta Hepomäkeen. Mukana on myös Haapaniemen voimalaitosalue, joka olisi kaukolämpöverkon kannalta helpoin sijoituspaikka.

Turve jää syrjään ja puun poltto on kallista

Energiayhtiöt etsivät keinoja siirtyä polttoon perustuvasta tuotannosta vähäpäästöisempiin tuotantomuotoihin, kuten lämpöpumppuihin ja pienydinvoimaan.

– Paine on polttamisesta pois. Turve jää joka tapauksessa syrjään. Jos kaikki Suomen kaukolämmittäminen tapahtuu puuta polttamalla, puu ei tahdo riittää ja hinta nousee aika kovaksi, kuten on nähty. Muitakin lämmöntuotantoratkaisuita täytyy kehittää. Pienydinvoima on yksi tulevaisuuden mahdollisuuksista, kertoo Kuopion Energian toimitusjohtaja Esa Lindholm.

Kokoluokaltaan pienydinvoimala on perinteisiä ydinvoimaloita huomattavasti pienempi. Olkiluoto 3 on nyt suunniteltua pienreaktoria sata kertaa suurempi.

Steady Energian mukaan pienreaktorin etuna on nopeampi rakennusaika ja se, että laitoksen voi sijoittaa kallioperään maan alle.

Investoinnin hinta ei ole vielä tiedossa

Epäselvää tässä vaiheessa on, onko pienydinvoima kaukolämmön tuotannossa järkevää ja mahdollista kustannusten kannalta. Mahdollisen investoinnin hinta ei ole tiedossa mutta arvio on, että yhden reaktorin hinta lähtee noin sadasta miljoonasta eurosta ylöspäin.

– Sehän se yksi suurimpia kysymysmerkkejä onkin, että saadaanko tällainen rakennettua sellaiseen hintaan, että sillä pystyy kilpailukykyisesti kaukolämpöä tekemään, pohtii toimitusjohtaja Lindholm.

Steady Energian tavoitteena on rakentaa ensimmäinen kaukolämpökäyttöön soveltuva pienreaktori jo 2020-luvulla. Yhtiöllä on myös aiesopimus Helsingin Energian kanssa enimmillään kymmenen pienreaktorin rakentamisesta.

Steady Energian tavoite on rakentaa referenssilaitokset Suomeen ja suunnata sitten maailmanmarkkinoille. Yhtiön mukaan sen tilauskirjassa oleva optio 15 reaktorin rakentamisesta vastaisi noin miljardin euron liikevaihtoa.