Sosiaaliturvan leikkaukset etenevät ”etanan vauhdilla” – indeksijäädytys ja työttömyysturva ensi viikolle

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on kokoustanut tälläkin viikolla pitkiä päiviä.

Hallituksen esitykset sosiaaliturvan leikkauksista ovat edenneet valiokunnassa hitaasti. ”Etanan vauhdilla”, kuvaili valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) tänään eduskunnassa.

Valiokunta on saanut hallituksen lakiesityksiä koskevien mietintöjen hyväksymiseen lisäaikaa ensi viikon tiistaina kello 14 alkavaan eduskunnan täysistuntoon saakka.

Kiuru arvioi, että vielä auki olevat mietinnöt työttömyysturvan leikkauksista ja sosiaalietuuksien indeksikorotusten jäädyttämisestä valmistuvat ajoissa.

Asumistukileikkauksia koskeva mietintö valmistui perjantaina iltapävällä. Valiokunta kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 4. joulukuuta kello 14.

Poliittiset kiistat repivät valiokuntaa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa repivillä riidoilla on syynsä.

Hallituspuolueet jyräävät niukalla enemmistöllään läpi yhdessä sopimiaan budjettilakeja. Oppositio yrittää vähemmistön kaikilla keinoilla kaataa vastenmieliset menoleikkaukset.

Lopputuloksena on, että valiokunnassa puhetta johtava Kiuru joutuu sitkeän taistelun jälkeen taipumaan tappioon yleensä äänin 9–8. Hallituspuolueita edustava valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) valvoo, että hallituksen tahto toteutuu.

Valiokunnan kiistat ovat repineet myös henkilösuhteita. Laiho ja Kiuru ovat syytelleet toisiaan jarrutuksesta ja muutosesitysten loputtomasta virrasta

THL:n raportti: Leikkaukset kasautuvat pienituloisille

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on kuvaillut Petteri Orpon (kok.) johtaman oikeistohallituksen esittämiä sosiaaliturvan leikkauksia historiallisen koviksi.

Anderssonin näkemys saa tukea Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, THL:n, tuoreesta raportista.

THL arvioi, että hallituksen kaavailemat sosiaaliturvan leikkaukset ovat monelta osin poikkeuksellisen suuria ja yhdessä hallitusohjelmassa esitettyjen uudistusten kanssa ne muuttavat toteutuessaan suomalaisen sosiaalipolitiikan suuntaa.

Hallitus on esittänyt leikkauksia muun muassa työttömyysturvaan, asumistukeen, kuntoutusetuuksiin ja toimeentulotukeen. Lisäksi vuosina 2024–2027 jätettäisiin indeksikorotukset tekemättä merkittävään osaan sosiaaliturvaetuuksia.

Esimerkiksi indeksijäädytyksiä on käytetty Suomessa aiemminkin. Nyt niillä on THL:n mukaan kuitenkin hyvin suuri taloudellinen vaikutus sosiaaliturvaa saaviin ihmisiin ja perheisiin, sillä hintojen nousu on ollut nopeaa.

Indeksijäädytys tarkoittaa sitä, että etuuksien ostovoima heikkenee, kun esimerkiksi ruoka kallistuu.

THL:n laskelmien mukaan hallituksen esittämien sosiaaliturvan leikkausten yhteisvaikutukset kohdistuisivat voimakkaimmin pienituloisimpiin kotitalouksiin.

Ensimmäisessä ja toisessa tulokymmenyksessä yli puolella tulot pienentyisivät, kolmannessa tulokymmenyksessä reilulla kolmanneksella.

Eri väestöryhmissä sosiaaliturvan leikkausten yhteisvaikutukset kohdistuisivat suhteellisesti voimakkaimmin työttömiin ja opiskelijoihin.

Eduskunnassa kiistaa yhteisvaikutuksista

Eduskunnassa hallitus ja oppositio ovat kiistelleet siitä, onko sosiaaliturvan leikkauksista tehty riittävästi vaikutusarvioita. Opposition mielestä hallituksen esittämät sosiaaliturvan leikkaukset kasautuvat pienituloisille.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa oppositiopuolueiden edustajat vaativat, että sosiaaliturvan leikkauslaeista tehdään puuttuvat vaikutusarviot, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien osalta. Hallituspuolueiden edustajat torjuivat opposition vaatimuksen.

Perustuslakivaliokunta on hyväksynyt, että sosiaaliturvan leikkauksista voidaan päättää eduskunnassa tavallisen lain säätämisjärjestyksessä eli hallituspuolueiden enemmistö riittää säästölakien läpiviemiseen.

Indeksijäädytyksiä koskevan lausunnon yhteydessä perustuslakivaliokunta kiinnitti hallituksen huomiota esitysten yhteisvaikutusten arviointien puutteisiin erityisesti niiden perus- ja ihmisoikeusvaikutuksien osalta.

Perustuslakivaliokunta kehotti hallitusta seuraamaan tarkasti esityksen vaikutuksia erityisesti perustuslaissa turvattujen oikeuksien kannalta ja korjaamaan havaitut ongelmat.