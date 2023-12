Tulevatko siirtolaiset nyt Itämeren yli? – Ruotsin esikuntapäällikkö nosti uhan esiin, näin kommentoi suomalaistutkija

Ruotsin puolustusvoimien esikuntapäällikkö Michael Claesson pitää mahdollisena, että Venäjä lähettää seuraavaksi siirtolaisia Ruotsiin Kaliningradista.

– Venäjä voisi tuoda ihmisiä Kaliningradiin ja lähettää heidät veneellä Itämerelle, Claesson kommentoi Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n mukaan.

Venäjä-tutkija Jussi Lassila Ulkopoliittisesta instituutista pitää Claessonin esittämää skenaariota epätodennäköisenä ”kauhuskenaariona”.

Hänen mukaansa se vaatisi Venäjältä täysin uudenlaista toimintaa, jota itärajallakaan ei ole nähty.

– Venäjän pitäisi käytännössä lennättää ihmiset Kaliningradiin. Sen olisi hyvin vaikea toimia huomaamatta. Venäjä paljastaisi saman tien, kuinka häikäilemättömästi se välineellistää ihmisiä, Lassila sanoo.

Venäjä on toistaiseksi kiistänyt Suomen hallituksen puheet, joiden mukaa Venäjän toiminta Suomen rajalla marraskuussa oli organisoitua.

Venäjä väittää, että sen rajaviranomaiset eivät ole päästäneet rajavyöhykkeelle ihmisiä, joilla ei ole siihen oikeuttavia asiakirjoja.

Lassila pitää Venäjän väitettä tekopyhänä, koska esimerkiksi venäläisiä ei päästetä rajavyöhykkeelle ilman painavaa syytä.

Asiantuntija kuitenkin huomauttaa, että venäläiset rajaviranomaiset toimivat hyvin hienovaraisesti Suomen vastaisella rajalla, kun rajavöyhykkeelle saapui lyhyessä ajassa satoja rajan yli pyrkijöitä.

Kaliningradissa näin hienovarainen toiminta ei onnistuisi alueen maantieteellisen sijainnin vuoksi.

Ruotsi: Venäjä voi käyttää Kaliningradia hybridioperaatiossaan

Mahdollisten rajanylittäjien saattaminen Kaliningradista Ruotsiin olisi Lassilan mielestä erikoista, koska Kaliningradista on helppoa kulkea EU-maihin Puolaan ja Liettuaan.

Lisäksi Venäjän pitäisi järjestää Itämerelle salakuljettajat ja veneet, joilla ihmisiä siirrettäisiin Kaliningradista Ruotsiin.

– Jos Venäjän hybridioperaation tarkoitus on painostaa EU-maita, se voisi yhtä hyvin lähettää siirtolaisia Baltian maiden rajoille tai Norjaan.

Kaliningrad on Venäjälle tärkeä sotilaallisesti eritoten, kun Nato on tänä syksynä lisännyt läsnäoloaan Itämerellä. Kaliningradin lähes 150 kilometrin pituinen rannikko on melkein kokonaan Venäjän armeijan käytössä.

Avaa kuvien katselu Kaliningrad on Venäjään kuuluva erillisalue Itämeren rannalla. Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Miksi Ruotsi siis uskoo, että Venäjä käyttäisi Kaliningradia hybridioperaatiossaan?

Lassila arvioi, että Ruotsi saattaa pelätä loppumetreillä olevan Nato-jäsenyytensä puolesta. Sotilasliiton sääntöjen mukaan sotaa käyvä maa ei voi liittyä Natoon.

– Ruotsissa ehkä pelätään, että Venäjä voisi luoda turvallisuuspoliittisen häiriötilan. Ainakin se olisi Venäjän etujen mukaista, Lassila toteaa.

Ruotsin Nato-jäsenyyden aikataulu on edelleen epäselvä.

Keskiviikkona Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström kertoi Turkin ennakoivan Ruotsin Nato-jäsenyyden toteutuvan kahden viikon sisällä.

Jos Venäjä yrittäisi vaikuttaa Ruotsin Nato-prosessiin, todennäköisesti se valitsisi yksinkertaisempia keinoja kuin ihmisten lennättäminen Kaliningradiin.

Lassilan mukaan tällainen ”helppo keino” voisi olla provokaation aiheuttaminen Itämerellä.

Ruotsin puolustusministeriö julkaisi marraskuun alussa raportin, jossa se luetteli todennäköisiä turvallisuusuhkia.

Raportissa turvallisuusuhkiksi mainitaan esimerkiksi kyberhyökkäykset, vaikuttamiskampanjat ja vedenalaisen infrastruktuurin sabotaasit.

Kyse voi olla myös Ruotsin sisäpolitiikasta

Puolustusministeriön asiakirjassa todetaan, että sotilaallisen hyökkäyksen riski Ruotsia vastaan ​​pienenee, kun Ruotsi liittyy Natoon, mutta sotilasliittoon liittymisen myötä hybridioperaatioiden riski Ruotsissa kasvaa.

Ruotsin asevoimat on valmistautunut hybridioperaatioon Itämerellä, Claesson sanoi SVT:n mukaan torstaina.

Lassilan mukaan Ruotsin asevoimissa todennäköisesti tiedostetaan, millaisia seurauksia puolustuskyvyn pitkäaikainen heikentäminen on aiheuttanut maan armeijalle.

Ruotsi lakkautti yleisen asevelvollisuuden vuonna 2010, mutta palautti sen osittain seitsemän vuotta myöhemmin. Vuodesta 2017 Ruotsissa on ollut käytössä valikoiva asevelvollisuus. Buonna 2022 silloinen pääministeri Magdalena Andersson ilmoitti, että Ruotsi alkaa vahvistaa armeijaansa.

– Jos Venäjä hyökkäisi nyt, Ruotsi ei selviäisi viikkoa pidempää.

– Puolustusvoimien edustajan puheista voi tulkita, että puolustusvoimat haluaa kauhuskenaarion avulla muistuttaa asevoimille annettavien resurssien merkityksestä, Lassila sanoo.

Lassila pitää todennäköisenä, että Claessonin ulostulon ajankohta oli harkittu. Claesson nosti Kaliningrad-uhkan esiin sen jälkeen, kun Suomi ilmoitti rajojen sulkemisesta.

Voi keskustella aiheesta 2.12 klo 23.00 saakka.