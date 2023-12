Syyttäjä vaatii 19-vuotiaalle ukrainalaisnaiselle vähintään kuutta vuotta vankeutta murhan yrityksestä Kauniaisissa

Syytetty on esitutkinnassa myöntänyt suunnitelleensa teon, laittaneensa veitsen etukäteen tyynyn alle ja syyllistyneensä murhan yritykseen.

Syyttäjä vaatii nuorelle naiselle vähintään kuuden vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta murhan yrityksestä.

Syyttäjän mukaan 19-vuotias nainen yritti tappaa 40-vuotiaan miehen omassa asunnossaan Kauniaisissa tämän vuoden syyskuussa. Syyttäjän mukaan he olivat olleet yhdynnässä. Nainen oli istunut miehen päällä, kun hän oli ottant veitsen tyynyn alta ja alkanut lyödä miestä ylävartaloon tarkoituksenaan tappaa hänet.

Syytetty ehti lyödä miestä ainakin rintakehään, olkavarteen ja solisluun alueelle sekä viiltää häntä kaulaan ennen kuin uhri oli saanut otettua veitsen pois ja päässyt pakenemaan asunnosta.

Uhri sai viiltohaavoja ainakin ylävartaloon ja yläraajoihin. Lisäksi osa kaulan, olkavarren ja solisluun alueen lihassäikeistä on mennyt poikki. Myös oikean käden sormista on mennyt jänteitä poikki.

Syyttäjä katsoo, että teko on tehty vakaasti harkiten, koska syytetty oli päättänyt tappaa miehen jo ennen heidän sopimaansa tapaamista. Lisäksi hän oli valmistautunut tekoon piilottamalla veitsen etukäteen. Syyttäjä pitää tekoa kokonaisuudessaan törkeänä.

Syytetty on esitutkinnassa kertonut suunnitelleensa teon etukäteen ja laittaneensa veitsen tyynyn alle valmiiksi. Hän on myöntänyt kohdistaneensa iskut uhrin ylävartaloon. Hän on myös myöntänyt syyllistyneensä murhan yritykseen.

Kauniaisissa asuva syytetty muutti Suomeen vuoden alussa Ukrainasta.

Tapauksen käsittely alkoi tänään perjantaina Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Pääkäsittely alkaa kahden viikon sisällä.

Murhan yritys tapahtui syyskuun alkupuolella

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi syyskuun alussa, että 19-vuotiasta naista epäillään murhan yrityksestä Kauniaisissa.

Poliisi sai hätäkeskukselta tehtävän yksityisasunnolle lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 3. syyskuuta 2023. Kun poliisi saapui paikalle, 40-vuotias uhri löytyi hengenvaarallisessa tilassa. Hänelle oli aiheutettu vakavia vammoja teräaseella.

Poliisi antoi uhrille ensiapua ambulanssin tuloon asti, ja hänet vietiin sairaalahoitoon. Poliisin mukaan uhrilla ei ollut enää hengenvaaraa.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus vangitsi 19-vuotiaan naisen syyskuussa todennäköisin syin epäiltynä murhan yrityksestä.