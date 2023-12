”Kaikkia pitää hoitaa ja helliä” – Kuopio tanssii ja soin uusi taiteellinen johtaja haluaa tapahtumaan myös vähävaraiset

Kenneth Kvarnström on valittu Kuopio tanssii ja soi -festivaalin uudeksi taiteelliseksi johtajaksi. Viisivuotiskausi alkaa vuonna 2025.

Kuopio tanssii ja soi on Pohjoismaiden laajin tanssiin keskittyvä festivaali. Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 1970 lähtien.

Kvarnström on yksi Suomen tunnetuimmista koreografeista maailmalla. Hänellä on ollut merkittävä vaikutus suomalaisen nykytanssin kehitykseen. Hänen perustama tanssiryhmä K. Kvarnström & Co. on kiertänyt ympäri maailmaa Euroopassa, Yhdysvalloissa, Aasiassa ja Afrikassa.

Kvarnström on toiminut monipuolisesti erilaisissa taiteen alan tehtävissä 1980–luvun loppupuolelta alkaen.

Kenneth Kvarnström kävi Kuopiossa ensimmäisen kerran lapsena.

Tanssin uusia tekijöitä ei ole nähty vielä Suomessa

Uusi taiteellinen johtaja haluaa uudistaa ja kehittää tanssiviikon tarjontaa. Kvarnström aikoo tuoda Kuopioon uudenlaisia esityksiä.

Pitkään Ruotsissa asunut Kvarnström kertoo seuranneensa Suomen tanssielämää ja huomanneensa, ettei keskeisiä nykytanssin ja baletin uusia tekijöitä ole nähty vielä Suomessa.

– Tarkoitan sekä ryhmiä että koreografeja. Nimiä en vielä luettele, Kvarnström sanoo.

Kvarnströmin ura Mukana lukuisissa tuotannoissa ja organisaatioissa tanssijana, koreografina, tuottajana, taiteellisena johtajana ja toiminnanjohtajana. Dansens hus -talon johtaja Tukholmassa. Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmän Helsinki Dance Companyn koreografi. Taiteen keskustoimikunta nimitti Kvarnströmin taiteilijaprofessoriksi vuonna 2008. Avaa

Talkoohenki kiinnostaa uutta taiteellista johtajaa

Kuopio tanssii ja soin tarjontaa on tuotu alusta saakka lähelle kaupunkilaisia. Tanssiviikon esiintyjiä nähdään joka päivä torilavalla. Viime kesän uutuus oli torin tanssin teltta, jossa pidettiin muun muassa teosesittelyjä.

Avaa kuvien katselu Torilavan anti kiinnostaa kuopiolaisia varsinkin aurinkoisina kesäpäivinä. Kuva on kesältä 2023. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Kvarnström haluaa viedä ajatusta vielä pidemmälle. Alustavasti hän on pohtinut yhtenä vaihtoehtona talkoohenkeen perustuvaa tapahtumaa, johon myös kuopiolaiset voisivat osallistua.

– Pari ideaa minulla on, jotka voisi toteuttaa varsinkin nyt, kun on tulossa Kuopion juhlavuosi, hän kertoo.

Kvarnströmin aloittaessa työnsä Kuopion kaupunki täyttää 250 vuotta.

Avaa kuvien katselu Tanssiviikon tunnelmaa Kuopion musiikkikeskuksen valohallista kesältä 2023. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Kvarnström ymmärtää, että monelle liput itse esityksiin ovat kalliita. Hän on huomannut sen itsekin.

Toki hän ymmärtää, että Kuopio tanssii ja soin täytyy tuottaa myös lipputuloja.

– Mutta tarjolla pitää olla ilmaisesityksiäkin, jotta myös lapsiperheet ja pienituloiset ihmiset pystyvät saamaan jotain irti. Kaikkia pitää hoitaa ja helliä, hän sanoo.

Nykyisen taiteellisen johtajan Riku Lehtopolun kausi jatkuu vuoden 2024 festivaaliin saakka. Silloin Kuopio tanssii ja soi järjestetään 55. kerran.