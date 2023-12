Kotka julistautui koko Suomen piparipääkaupungiksi

Kotkan kaupunki on päättänyt julistautua Suomen piparipääkaupungiksi. Kotkassa ei nimittäin tunneta käsitettä keksi, täytekeksi, vohveli tai cookie, vaan kaikki pikkuleivät ovat pipareita ympäri vuoden.

Viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiina Puhakan mukaan piparista puhuminen hämmentää muilta paikkakunnilta tulleita.

– Heti, kun mennään kauemmas, alkaa ymmärrys loppua. Miksi tarjotaan piparia, sanoo Puhakka vieraiden kyselevän.

Kymenlaakson muissa kunnissa asia on tutumpi, mutta nopeasti puheeseen vilahtavat kotkalaisille tuntemattomat vohvelit.

Piparin suosion historia vielä hämärän peitossa

Kotkan kaupungin viestintä on yrittänyt etsiä taustaa piparin suosiolle, mutta syytä kielelliseen erikoisuuteen ei ole löytynyt.

– Jos joku tietää, miksi meillä täällä näin on, mielellämme otamme tiedon vastaan, Puhakka sanoo.

Pipari on Kielitoimiston sanakirjan mukaan arkinen sana, jolla viitataan piparkakkuun. Piparkakku määritellään mausteiseksi pikkuleiväksi.

Piparilla on aiemmin päässyt bussiin

Piparikaupungiksi julistautuminen liittyy kaupungin kampanjaan.

– Toivomme, että tämä tavoittaa mahdollisimman monta ihmistä Suomessa, Puhakka sanoo.

Kaupunki etsii esimerkiksi Facebook-sivuillaan tällä hetkellä parasta Kotka-aiheista piparkakkutaloa. Lisäksi etsitään lasten piirustuskilpailussa unelmien piparkakkutaloja.

Pipari on Kotkassa ollut aiemminkin otsikoissa. Kotkan joulunavauksen yhteydessä on päässyt matkustamaan keskustayhdistyksen tempauksessa bussilla ilmaiseksi, kun on näyttänyt piparia.

Piparin on kuitenkin saanut syödä itse.