Punaiseksi maalatun oven takana odottaa näky, johon ei osaa valmistautua. Seinillä oleviin tauluihin on maalattu karuja hahmoja, lattiaan maalattu pitkä teksti on kehystetty verenpunaisella maalilla, lattialla on särjettyjä astioita ja matto on rytyssä.