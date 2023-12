Esitimme presidentinvaalikampanjansa avanneelle Jussi Halla-aholle viisi nopeaa kysymystä

Jussi Halla-aho (ps.) avasi perjantaina presidentinvaalikampanjansa Helsingissä.

Halla-aho kertoi jo heinäkuussa olevansa käytettävissä presidentinvaaleissa. Elokuussa perussuomalaiset valitsi hänet ehdokkaakseen.

Perussuomalaiset avasi Halla-ahon virallisen vaalikampanjan perjantaina Helsingissä.

Presidentinvaali on Halla-ahon ensimmäinen. Ylen marraskuun presidenttikyselyssä Halla-aho oli ehdokkaista viidentenä kahdeksan prosentin kannatuksella.

Jo ennen puoluepolitiikkaan lähtemistään Halla-aho tuli tunnetuksi voimakkaan maahanmuuttokriittisillä näkemyksillään, joita hän kirjoitti Scripta-blogiinsa 2000-luvun alkuvuosina.

Vuonna 2008 hänet valittiin Helsingin kaupunginvaaltuustoon sitoutumattona ehdokkaana perussuomalaisten listalta. Vuonna 2010 hän liittyi perussuomalaisiin ja toimi puolueen puheenjohtajana vuosina 2017–2021.

Halla-aho on toiminut myös europarlamentaarikkona. Tällä hetkellä kolmannen kauden kansanedustaja Halla-aho toimii eduskunnan puhemiehenä.

Esitimme Halla-aholle viisi nopeaa kysymystä.

Avaa kuvien katselu Jussi Halla-aho pitää ulko- ja turvallisuuspoliittista tilannetta nykyajan tärkeimpänä haasteena. Kuva: Mikko Koski / Yle

Mikä on Suomen tulevan presidentin tärkein haaste?

– Tärkeimmät haasteet liittyvät ilman muuta ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan siksi, että tasavallan presidentti nykyisen perustuslain oloissa johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, mutta tasavallan presidentillä on ihmisten mielissä myös eräänlainen ylimmän kansalaiskeskustelijan rooli. Presidentin odotetaan ottavan kantaa ja nostavan keskusteluun suuria yhteiskuntaa kohtaavia haasteita ja ongelmia.

Mikä on supervoimanne, Jussi Halla-aho?

– Minulla ei valitettavasti ole supervoimia, mutta olen realistinen, en ole taipuvainen impulsiivisuuteen ja minulla on halua ja kykyä arvioida avoimin silmin sitä, mitä ympärillä tapahtuu.

Halla-aho kertoo, miksi juuri hän sopisi presidentiksi

Miksi juuri te sopisitte Suomen seuraavaksi presidentiksi?

– Minulla on kokemusta politiikasta laajemmin ottaen, mikä on tarpeellista tasavallan presidentin tehtävässä, koska tasavallan presidentti johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhteistyössä muiden instituutioiden kanssa. Minulla on myös kokemusta hankalista tilanteista ja siitä, että pystyn reagoimaan niihin kylmäpäisesti. Lisäksi minulla on koulutuksen ja harrastuksenkin tuomaa ymmärrystä meidän geopoliittisesta ympäristöstämme, ennen kaikkea itänaapuristamme.

Milloin aloitte unelmoida siitä, että teistä tulisi Suomen seuraava presidentti?

– Kun puolueen suunnalta minua pyydettiin puolueen ehdokkaaksi näihin vaaleihin, niin asian tarkempi ajatteleminen alkoi siitä kohdasta.

Paljonko kampanjanne maksaa ja mitä maksatte siitä itse?

– En käytä omaa rahaa tähän kampanjaan, mikä olisikin vähän erikoista, kun olen puolueen ehdokkaana. Puoluesihteeri on oikea henkilö vastaamaan siihen, paljonko kampanjaan on varattu rahaa.