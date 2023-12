Viikonloppuna pakkanen voi nousta 20 asteeseen Lapissa

Pilvipeite repeilee lauantaina ja lumisateet harvenevat, kertoo Ylen meteorologi Nina Karusto.

Tänään perjantaina lunta sataa Etelä- ja Itä-Suomessa, sunnuntaina sadealue on maan keskivaiheilla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Eteläisessä ja keskisessä Suomessa kylmenee: etelässäkin voi olla sunnuntaina 10 astetta pakkasta.

– Lapin säätä on vaikea ennustaa. Jos pilviä on paljon, pakkasta on kymmenen astetta, jos sää on selkeämpi, voi pakkasta olla 20 astetta, Karusto kertoo.

Sunnuntaina kylmin alue on Keski-Suomessa.

Ensi viikolla sää jatkuu hyvin samankaltaisena kuin viikonloppuna. Sää voi olla selkeämpi kuin viikonloppuna. Se tarkoittaisi myös kylmempää säätä.

– Mutta suurta käännettä säässä ei ole nähtävissä, Karusto kertoo.

Suuria määriä lunta ei ennusteissa näy. Tällä hetkellä lunta on eniten Kittilän Kenttärovan havaintoasemalla, 59 senttimetriä.

– Kaikilla havaintoasemilla on lunta, etelässä 10–20 senttimetriä, vähiten Lounais-Suomessa, viitisen senttiä, Karusto mainitsee.

Sää on keskimääräistä kylmempää ajankohtaan nähden, mutta poikkeama ei ole suuri.

Avaa kuvien katselu Viikonloppuna pakkasta on koko maassa. Kuva: Nina Karusto/Yle

