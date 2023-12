Putinin vainoaman venäläisräppäri Facen manageri-veli on hakenut turvapaikkaa Suomesta: ”Venäjällä meitä odottaa vankila”

Ukrainan sodan alkamisen jälkeen megasuosittu venäläinen räppäri Face (Ivan Dremin) ja hänen muusikko- ja manageri-veljensä Bogdan Dremin eivät ole palanneet kotimaahansa.

Lähes kaksi vuotta kestäneen kiertolaiselämän aikana kumpikaan heistä ei ole löytäneet maata, jota voisivat kutsua uudeksi kodikseen.

Facen Helsingissä 29. joulukuuta 2022 pidetyn konsertin jälkeen Bogdan sai tarjouksen asua Suomessa vainotuille taiteilijoille tarkoitetun Artists at Risk -ohjelman puitteissa. Huhtikuussa 2023 hän haki turvapaikkaa Suomesta.

Viranomaisten päätöstä odotellessaan Bogdan organisoi veljensä tulevaa Euroopan-kiertuetta. Helsingin järjestettävä konsertti on ainoa, johon hän voi osallistua muusikkona, sillä hän ei voi poistua maasta.

Äidin postilaatikkoon tulvii oikeuden pöytäkirjoja ja haasteita

Face oli ensimmäinen muusikko, joka luokiteltiin Venäjällä ”ulkomaiseksi agentiksi”. Taiteilija on Ukrainan sodan alusta lähtien tuominnut Venäjän hyökkäyksen somekanavillaan, joissa hänellä on yli 4,5 miljoonaa seuraajaa. Tämä yleisö sekä räppärin haastattelut muun muassa The Telegraph -lehdessä riittivät siihen, että Venäjän viranomaiset julistivat hänet ”ulkomaiseksi media-agentiksi”.

– Tämä tapahtui veljeni syntymäpäivänä 8. huhtikuuta, Bogdan Dremin kertoo. – Faceä pidetään siis tiedotusvälineenä ja ulkomaisena agenttina. Ei vain fyysisenä henkilönä. Ilmeisesti olemme heidän mielestään jonkinlainen vakava instituutio, joka viestii laajoille yleisöille ja edistää joitakin ulkomaisia etuja.

Facen Ufassa sijaitsevan asuinpaikan postilaatikkoon – hänen äitinsä osoitteeseen – tulee jatkuvasti hallinnollisia pöytäkirjoja ja haasteita.

– Ilmeisin merkki siitä, että emme voi palata takaisin, on Ivanin saama kutsu tulla poliisiin epäiltynä Venäjän federaation asevoimien halventamisesta. Siitä matka vankilaan on lyhyt. Minulle tämä kaikki tarkoittaa, että emme voi palata takaisin Venäjälle.

Kiertue Ukrainan tukemiseksi

Sen lisäksi, että Bogdan toimii veljensä managerina, Venäjän viranomaisilla on toinenkin syy vainota häntä: hän järjesti konserttikiertueen Ukrainan tukemiseksi. Ukrainalaisille ja Ukrainan asevoimille annettava taloudellinen tuki on Venäjällä rikos.

Vuonna 2022 järjestettyyn Stand With Ukraine -kiertueeseen otti osaa Face sekä muita suosittuja venäläisiä ja ukrainalaisia yhtyeitä. Kiertueen puitteissa järjestettiin yhdeksän konserttia kahdeksassa kaupungissa. Konsertteihin osallistui yhteensä 12 000 ihmistä. Artistit onnistuivat keräämään yli 160 000 euroa, jotka he lahjoittivat kokonaisuudessaan Ukrainan hyväntekeväisyysrahastoihin.

– Annoimme koko osuutemme tuloista säätiölle, joka auttaa ukrainalaisia naisia ja lapsia, jotka ovat kärsineet sodasta tässä tilanteessa, sanoo Bogdan Dremin.

Avaa kuvien katselu Bogdan Dremin haluaisi jäädä asumaan Suomeen. Kuva: Tommi Pesonen / Yle

Punainen viiva suhteissa viranomaisiin on ylitetty

"Jos joulupukki on venäläinen, hän tuo mukanaan sodan", laulaa Face Humoristi -kappaleessaan.

Face joutui Venäjällä artistien mustalle listalle jo kauan ennen täysimittaisen sodan alkua Ukrainassa. Huhtikuussa 2021 taiteilija ilmaisi tukensa Aleksei Navalnyille, joka oli nälkälakossa rangaistussiirtolassa ja jolta evättiin pääsy siviililääkäreiden luo.

– Oli mahdotonta pysyä hiljaa. Kehotimme ihmisiä tulemaan mielenosoituksiin ja menimme itse. Moskovassa oli todella suuri mielenosoitus 21. huhtikuuta.

Myöskään monet muut artistit eivät voineet pysyä hiljaa. Heistä laadittiin lista, ja heidän esiintymisensä kiellettiin tosiasiassa Venäjällä. Viranomaiset estivät heidän konserttiensa järjestämisen, painostivat konserttipaikkoja ja uhkasivat niitä suoraan sulkemisella.

– Suhteissamme viranomaisiin ylittyi jokin uusi punainen viiva, Bogdan Dremin toteaa.

Sen jälkeen, kun konserttien peruuttamisesta oli syntynyt kohu tiedotusvälineissä, Facen onnistui pelastamaan muutaman konsertin, mukaan lukien suurimmat – Moskovassa ja Pietarissa. Näissä kaupungeissa esitettävien kappaleiden lista piti hyväksyttää presidentin hallinnossa.

– Meitä huvittaa ajatella, kuinka nämä virkamiehet Brioni-puvuissaan kokoontuivat yhteen, kuuntelivat kappaleitamme ja päättivät: ”Tämän voi laulaa Moskovassa, ja tätä ei voi, vedetään yli”, Bogdan Dremin sanoo.

– He yrittivät pakottaa meidät jonkinlaiseen kaupankäyntiin: mitä voi laulaa ja mitä ei. Me kieltäydyimme: ei tinkimistä, laulamme mitä haluamme. Lopulta onnistuimme pääsemään sopimukseen.

Moskovan konsertti järjestettiin sillä ehdolla, että konserttipaikka meni takuuseen siitä, että siellä ei pidettäisi poliittisia vetoomuksia ja puheita. Pietarissa tapahtumapaikka pakotettiin järjestää konsertti kaikkien muodollisesti voimassa olleiden koronavirusrajoitusten mukaisesti.

– Se oli historian ainoa, legendaarinen, kulttimaineeseen noussut Facen konsertti, jossa yleisö istui, Bogdan Dremin kertoo. – Sali oli täynnä tuoleja, se oli kuin konsertti rangaistussiirtolassa. Yleisö, joka yleensä tanssii, istui nyt kuin teatterissa. He hyppivät tuoleilla, koska seisomaan nouseminen oli kategorisesti kielletty.

Avaa kuvien katselu Face (vasemmalla) ja Bogdan (oikealla) konserttisalin lavalla Pietarissa. Konsertti on ainoa Facen konsertti, jossa yleisö on istunut paikoillaan. Kuva: Evgenia Anisimova

– Tajusimme, että tämä oli viimeinen taistelumme.

Ei varsinaisesti emigraatio

Bogdan Dremin ei halua kutsua päätöstään lähteä maasta, jossa häntä uhkaa vankeus, emigraatioksi.

– Emigraatio on sitä, että ihmiset valmistautuvat tietoisesti lähtöön – he hankkivat tarvittavat asiakirjat, etsivät itselleen asunnon ja opettelevat kielen. Me emme valmistautuneet tähän: meidät heitettiin avomerelle, jossa me nyt huojumme.

Huolimatta lukuisista byrokratia- ja viisumiongelmista, joihin Face on törmännyt, ja Dreminin turvapaikanhakijan asemasta, jonka vuoksi hän ei voi matkustaa, veljekset suunnittelevat Euroopan-kiertuetta ensi vuodeksi. Myös Helsinkiin on suunnitteilla konsertti.

– Se onkin sitten ainoa konsertti, johon voisin osallistua. Toistaiseksi en voi tehdä työtäni kuten ennen ja lähteä kiertueelle veljeni kanssa.

Perhe on aina ollut tukena

Bogdan Dremin lähti Venäjältä 4. maaliskuuta 2022 ensimmäisellä saatavilla olevalla lennolla ja jätti koko perheensä, veljeään lukuun ottamatta. Ivan Dremin (Face) kuuli sodan puhkeamisesta ollessaan lomalla Kreikassa, ja hän päätti, ettei palaa Venäjälle. Sinä aikana, kun veljekset eivät ole voineet käydä Venäjällä, heidän isovanhempansa kuolivat.

– Emme voineet osallistua heidän hautajaisiinsa, emmekä näe heitä enää koskaan. Toinen isoäitimme on vielä elossa, hän on 78-vuotias. Venäjällä ovat myös isä, äiti ja sisko.

Bogdan Dremin tajuaa, että tilaisuutta nähdä heitä ei ehkä tule enää koskaan.

Erossa oleminen on vaikeaa myös perheelle, mutta vaikka he ovat huolissaan veljesten hyvinvoinnista, he ymmärtävät heidän valintansa.

Sodan vastustaminen ei ole koskaan aiheuttanut kiistoja Dreminin perheessä. Bogdan Dremin kutsuu sitä osittain onneksi, osittain se on sodan alkamisen jälkeen tehtyjen ponnistelujen tulosta.

– Näytin 78-vuotiaalle isoäidilleni, miten VPN:n voi asentaa, mitä Telegram-kanavia kannattaa tilata, mitä mediaa lukea, ja nyt hän voi lähettää minulle linkkejä, joita en ole vielä edes ehtinyt katsoa. Löysimme yhteisymmärryksen hyvin nopeasti.

Bogdan Dreminillä ei ole harhakuvitelmia paluusta Venäjälle.

– Jotta voisin edes ajatella sellaista mahdollisuutta, ensisijainen edellytys on, että voisin harjoittaa Venäjällä esteettä ammattiani ja ilmaista kansalaismielipiteeni. Jos sellainen tapahtuu meidän elinaikanamme. Todennäköisesti minulla on siihen mennessä täysin erilainen elämä.