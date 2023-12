Kylmä hiipii sähköbusseihin kovilla pakkasilla ja jopa lattiat jäätyvät – veto tuntuu kuljettajien luissa ja ytimissä

Suomen talvi aiheuttaa haasteita joukkoliikenteen sähköistyessä. Kovilla pakkasilla energiankulutus kasvaa ja kyyti on kylmää etenkin kuljettajilla.

Linja-autoliiton mukaan Suomen kaupunkiliikenteessä on noin 700 sähköbussia, joista yli puolet pääkaupunkiseudulla. Sähköbusseja on käytössä muun muassa Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Lahdessa, Kuopiossa ja Oulussa.

Lahdessa ja Oulussa sähköbussien matkustamon kylmät olosuhteet ovat kiusanneet etenkin kuljettajia. Matkustamosta kulkeutuva kylmä viima tuntuu hartioissa ja oikean puolen jalassa ja kädessä.

– Kuljettaja ei pysty säätämään matkustamon lämpötilaa ollenkaan, se on automatisoitu. Omaa lämpöpuhallusta voi vielä säätää, mutta kun matkustamo on kylmä, se kylmyys ja viima siirtyy kuljettajalle, kertovat Koiviston Auton Oulun pääluottamusmies Veijo Ruonala ja Lahden pääluottamusmies Olli Kettunen.

Kettusen mukaan lämpötila matkustamossa ei pysy säädetyssä 13 asteessa, kun ovia auotaan.

– Lähellä hypotermiaa välillä käydään täällä ratin takana. Kyllä nämä kesällä menevät, mutta talvi on hankala näiden akkujen ja lämmityksen takia, Kettunen kertoo.

Avaa kuvien katselu Sähköbussien lämmitys hoidetaan ilmalämpöpumpulla ja polttoainekäyttöisellä lisälämmittimellä. Lämpötila ei aina yllä +13 asteeseen, joka on tehdasasetus. Kuva: Janne Nykänen / Yle

Matkustamon alhainen lämpötila saa myös bussin lattiat jäätymään, mikä entisestään lisää kylmän kulkeutumista bussin etuosaan. Jäätyneet lattiat ovat myös turvallisuusriski matkustajille.

Lumimyräkät ja kovat pakkaset sähköbussien haasteita

Koiviston Auton Lahden ja Oulun yksiköiden toimitusjohtaja Jussi Laitinen kertoo, että palautetta kylmistä autoista on tullut enemmän kuljettajilta kuin matkustajilta. Oulussa asiaan on jo reagoitu ja matkustamon lämpötilaa on nostettu kahdella asteella.

– Autojen matkustamon lämpötila on asetettu tehdasasetuksena 13 celsiusasteeseen. Palautteen perusteella sitä on nyt säädetty 15 asteeseen. Täytyy muistaa, että matkustajat istuvat kyydissä talvivaatteissa, joten kovin lämmin matkustamo ei voi olla, Laitinen kertoo.

Lahden bussit on saatu lämpimämmiksi korjaustöiden avulla.

Avaa kuvien katselu Talviaika lisää sähköbussien energian- sekä polttoaineen kulutuksia. Polttoainetta käytetään lisälämmittimissä, jotka käynnistyvät 10 celsiusasteessa. Kuva: Janne Nykänen / Yle

Sähköbussit lämpiävät ilmalämpöpumpulla. Lisälämpöä tuotetaan polttoainekäyttöisellä lisälämmittimellä.

Lisälämmittimien ilmanottoaukko oli Lahdessa käytetyissä VDL:n valmistamissa busseissa sijoitettu siten, että lumi ja hiekka pöllysivät ilmanottoaukon putkeen. Se vaikeutti lisälämmittimen toimintaa tai jopa esti sen.

– Ongelma on nyt korjattu yhteistyössä VDL:n kanssa. Toki lämpötila-asiaan liittyvät myös autojen matkustamoissa olevat lämpöanturit, jotka aistivat sisälämpötilaa. Niiden vikaantuessa data voi olla virheellistä ja lämmitin ei välttämättä silloin toimi oikein, Laitinen sanoo.

Matkustamossa ei juuri palella

Matkustajat eivät kuljettajien tavoin kärsi liian kylmästä. Lahden paikallisliikenteessä matkustaneet lahtelaiset Kari Iivana ja Markku Olavi Nieminen kertovat, että lämpötila on sopiva.

Avaa kuvien katselu Markku Olavi Nieminen ja Kari Iivana ovat huomanneet bussin lattioiden liukkauden, kun lunta tulee sisään. Kuva: Janne Nykänen / Yle

– Täytyy ottaa huomioon, että kun ovia jatkuvasti auotaan ja suljetaan, lämpötila muuttuu. Kun tuolta ulkoa tulet, niin huomaat, kuinka lämmin linja-auto on, Iivana toteaa.

– Minun mielestäni meno aamulla on välillä kylmempää, ikkunat ovat huurussa, Nieminen kertoo.

Avaa kuvien katselu Eveliina Kungas on huomannut, että perinteisissä linja-autoissa lämpötila on korkeampi kuin sähköbusseissa. Kuva: Janne Nykänen / Yle

Lahtelainen Eveliina Kungas käyttää liikkumiseensa etupäässä linja-autoja. Hän kokee, että linja-autossa on usein liian lämmin.

– Kun tulee toppatakki päällä, niin tuntuu, että pitää alkaa riisua. Nyt tuntuu, että on ihan sopiva lämpötila vaihteeksi.

Suomen suurin linja-autoyritys Koiviston Auto aloitti Oulussa sähköbusseilla liikennöinnin kesällä 2023. Lahdessa ne ovat olleet käytössä jo muutaman talven. Lahdessa Koiviston Autolla on 18 sähköbussia, Oulussa 7.

Ensi vuoden aikana sähköbusseja tulee kymmeniä lisää.