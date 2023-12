Yleisö valitsee voittajan 25 kuvan joukosta – katso Wildlife Photographer of the Year -kisan upeat luonto-otokset

Kuva: Brent Stirton / Wildlife Photographer of the Year

Brent Stirtonin Sri Lankassa ottama kuva ”Bull In A Garbage Dump” on yksi 25:stä yleisöäänestyksen kuvasta.

Wildlife Photographer of the Year -kilpailu on yksi maailman tunnetuimmista valokuvakilpailuista, johon osallistuu vuosittain yli 50 000 valokuvaa. Tuomaristo valitsi kuvista 100 finalistia, ja lokakuussa selvisivät voittajat.

Kisan tuomarit ja Lontoon Luonnontieteellinen museo (Natural History Museum) ovat valinneet tämän vuoden kuvista vielä 25 kuvaa, joista yleisö voi nyt äänestää suosikkiaan Wildlife Photographer of the Year People’s Choice Award 2023 -kisassa.

Äänestys päättyy 31. tammikuuta. Voittaja julkistetaan 7. helmikuuta.

Kuvat ovat esillä Lontoossa Luonnontieteellisessä museossa 30. kesäkuuta saakka.

Alla näet osan yleisökisaan valituista kuvista.

Avaa kuvien katselu Starling Murmuration. Kuva: Daniel Dencescu / Wildlife Photographer of the Year

Avaa kuvien katselu Autumn Glow. Kuva: Uge Fuertes Sanz / Wildlife Photographer of the Year

Avaa kuvien katselu The Happy Turtle. Kuva: Tzahi Finkelstein / Wildlife Photographer of the Year

Avaa kuvien katselu Opportunity Fox. Kuva: Matt Maran / Wildlife Photographer of the Year

Avaa kuvien katselu Shared Parenting. Kuva: Mark Boyd / Wildlife Photographer of the Year

Avaa kuvien katselu Fashion Victims. Kuva: Britta Jaschinski / Wildlife Photographer of the Year

Avaa kuvien katselu Aurora Jellies. Kuva: Audun Rikardsen / Wildlife Photographer of the Year

Avaa kuvien katselu The Grassland Geladas. Kuva: Marco Gaiotti / Wildlife Photographer of the Year