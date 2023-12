Suuriin ongelmiin ajautunut Epäjohdonmukaisten tanssiaiset suunnittelee paluuta Kuusamoon

Epäjohdonmukaisten tanssiaiset eli Epikset halutaan järjestää uudelleen. Tapahtumaa suunnitellaan järjestettäväksi Kuusamossa elokuun alussa.

Viime elokuussa järjestetty festivaali ajautui monenlaisiin vaikeuksiin ja tappioita pyrittiin minimoimaan myöhemmin joukkorahoituskampanjalla.

Tapahtuman verkkosivuilla on laitettu käyntiin joulukuinen lipunmyyntikampanja. Se on järjestetty joukkorahoituspalvelu Mesenaatin kautta. Haussa on 140 000 euron rahoitus.

Jos kampanjan minimitavoite 70 000 euroa täyttyy, Epikset saattavat tehdä paluun. Jos tavoite ei täyty, rahat palautetaan tukijoille ja ”Epikset leijailee takaisin alas muistoihin”.

”Jottei jo kerran koettu holistinen sotku toistu”

Ennakkomarkkinoinnin mukaan kampanjahinnalla saa ostaa kolmen päivän pääsylipun, johon kuuluu telttapaikka. Tapahtuman ikärajaksi ilmoitetaan 16 vuotta. Ensimmäinen artistijulkistuskin on tehty.

Tapahtuman taiteellinen johtaja Mikko Levón kertoi kesällä Ylelle, että hän yritti tehdä liian paljon asioita ja apukäsiä oli liian vähän. ”Huomionarvoista lienee että taiteellinen johtaja keskittyy tällä kertaa pelkkään taiteiluun”, sanotaan tapahtuman verkkosivuilla.

Toimijat lupaavat, että mikäli festivaali toteutuu, se tuotetaan tarkemmin ja tiiviimmin, ”jottei jo kerran koettu holistinen sotku toistu”.

Ohjelmistoa kuvaillaan ennakkoon runsaaksi ja esittävän taiteen eri haaroja edustavaksi. Tapahtumaan lupaillaan myös useita kansainvälisiä esiintyjiä.

Tapahtuman paluusuunnitelmista kertoi ensin Kaleva.