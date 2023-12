Helsingin joulutoria hehkutetaan Yhdysvalloissa asti, mutta glögin kanssa ei saa kävellä vapaasti alkoholilain vuoksi

Tuomaan markkinat on sympaattinen ja keskieurooppalaisia verrokkejaan autenttisempi tapahtuma, sanovat turistit Helsingin Senaatintorilla.

Yhdysvaltalainen uutismediajätti CNN listasi viime viikolla maailman parhaat joulutorit. Listalla komeili myös Helsingin Senaatintorilla järjestettävät perinteiset Tuomaan markkinat.

Tämä ei yllätä tapahtuman järjestäjän Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtajaa Stuba Nikulaa.

– Ensimmäinen ajatus oli, että ”vihdoin”. Töitä on tehty 20 vuotta, että Tuomaan markkinat ovat sellaiset kun ne nyt ovat, hän sanoo.

Vielä on mahdoton arvioida, onko CNN:n artikkeli lisännyt ulkomaisia matkailijoita Tuomaan markkinoiden suuntaan. Joulun henki on kuitenkin markkinoilta löydettävissä, arvioivat turistit paikan päällä perjantaina.

– Tämä on parempi kuin joulutorit Keski-Euroopassa. Täällä on enemmän paikallisia käsin tehtyjä tuotteita. Myös valikoima on parempi, sanoo englantilainen Paul Moss.

Myös Ranskan Lyonista saapunut Melissa arvostaa Tuomaan markkinoiden paikallisuutta.

– Paikka on sympaattinen, eivätkä myytävät tavarat ole kiinalaisia vaan paikallisia. Suosittelen lumista Helsinkiä joulukaupunkina. Kylmä on, mutta jos haluan lämpimään, matkaan Malediiveille.

Japanista saapuneet Kotomi ja Shunya kertovat olevansa ensimmäistä kertaa joulumarkkinoilla. Japanissa niitä ei juurikaan järjestetä.

– Tykkään glögistä todella paljon. Haluamme kokeilla vielä keksejä, leivoksia ja lohta, Kotomi sanoo.

Toimittaja Katri Tihilä kävi Senaatintorilla kysymässä, miten Tuomaan markkinoiden tunnelma maistuu turisteille. Video: Katri Tihilä / Yle

Lisää tähtipölyä, toivoo Stuba Nikula

Helsingin tapahtumasäätiön Stuba Nikulan mukaan Suomen maakuva on kansainvälisesti erinomainen, mutta enemmän yhteiskunnan toimivuuden näkökulmasta. Kulttuurin osalta olisi vielä tekemistä.

– Tarvitsemme lisää CNN:n kaltaisia uutisia siitä, kuinka antoisa kaupunki Helsinki on matkaajalle. Vähän lisää taikapölyä maakuvaviestintään.

Tuomaan markkinat on Nikulan mukaan kasvanut ”muutamasta Esplanadin puistossa lepattavasta teltasta” koko Kauppatorin laajuiseksi. Myös valaistuksessa ja lupa-asioissa on edetty.

– Glögin nauttiminen torilla on jo lähes vaivatonta.

Alkoholilla terästetyt hehkuviinit on Tuomaan markkinoilla nautittava anniskelualueella alkoholilainsäädännön vuoksi. Valvottu alue on Nikulan mukaan rajattu ”melko huomaamattomasti, mutta viranomaispykälät täyttävällä tavalla”.

– Nyt glögikojut ovat alueella nipussa. Olisi kivempaa, jos ne voisi levittää ympäri aluetta, mutta se ei tässä maassa ole mahdollista.

Joulutoreista keskustan elinvoiman parantajaksi?

Nikula näkee joulutoreissa nykyistä isomman potentiaalin. Keski-Euroopassa markkinat voivat kestää usean kuukauden ajan, mutta Tuomaan markkinat ovat auki kolme viikkoa, 22. joulukuuta saakka.

Avaa kuvien katselu Esimerkiksi karuselliyrittäjä toivoo, että saisi tulevaisuudessa Tuomaan markkinoille kaksikerroksisen laitteen. Kuva: Katri Tihilä / Yle

Nikulan mukaan Keski-Eurooppaan on syntynyt markkinaelinkeino, jossa samat myyjät voivat tehdä töitä yli puolet vuodesta pitkillä markkinoilla esimerkiksi jouluisin, pääsiäisenä, kesällä ja syksyllä.

– Jos pyöritämme tätä sata vuotta, ehkä Suomeenkin syntyy tällainen elinkeino.

Jos katsotaan lähemmäs, mitä Tuomaan markkinoilta on jatkossa odotettavissa?

– Mietimme, saammeko johonkin parikymmentä kojua lisää. Ja karuselliyrittäjä haluaisi satsata kaksikerroksiseen hevoskaruselliin.