Ukrainan erikoisjoukkojen sotilas lukee jopa juoksuhaudassa – näiden kirjojen avulla pää pysyy kasassa

Ukrainan erikoijoukkojen sotilas ”Frenchman” lukee juoksuhaudassa lokakuussa Etelä-Ukrainassa. Nyt joukkue on siirtynyt uuteen asemapaikkaan, jossa ei saa kuvata.

Kirjabuumi leviää Ukrainassa. Nuoret jonottavat kirjakauppoihin ja ukrainankieliset kirjat on myyty loppuun. Ukrainalaissotilas kertoo, kuinka pää pysyy kirjojen avulla kunnossa.

Ukrainan erikoisjoukkojen sotilaalla on aina kirja mukana. Jos se ei muualle mahdu, hän ujuttaa kirjan luotiliivinsä sisään.

Miehen taistelunimi on Frenchman, joten kutsumme häntä tässä jutussa sillä nimellä. Rintamalla olevien sotilaiden todellisia nimiä ja tarkkoja sijainteja ei turvallisuussyistä kerrota.

Frenchman on lukenut vuoden aikana 44 kirjaa.

– Luen juoksuhaudoissa, bunkkereissa, missä vain. Se on tapa unohtaa hetkeksi, mitä ympärillä tapahtuu, kertoo Frenchman videohaastattelussa rintamalta.

Frenchman esittelee alla olevalla videolla, mitä kirjoja hänen joukkuetoverinsa lukevat tukikohdassa. Video on kuvattu lokakuussa 2023, ja erikoisjoukot ovat sen jälkeen siirtyneet uuteen asemapaikkaan.

Videohaastattelun aikana taustalta kuuluu pommitusta. Frenchman joukkueineen on päässyt uusiin asemiin Robotnyen kylässä Etelä-Ukrainassa lokakuun alussa. He odottavat taustajoukkojen tuloa.

– Nyt on hyvää aikaa lukea, hän sanoo ja kaivaa kirjan luotiliivinsä etutaskusta. Juuri nyt Frenchman lukee puolalaisen fantasiakirjailija Radek Rakin romaania, Tale of the Snake’s Heart, suomeksi suoraan kännettynä ”Taru käärmeen sydämestä”.

– Sodasta 99 prosenttia on odottamista ja yksi prosentti toimintaa, joten kirjoja kuluu.

Vaikka Frenchmanin elämä on nyt sotimista, hän ahmii myös sotakirjoja. Ne auttavat ymmärtämään omia tunteita, pelkoa ja ikävää.

– Sota on samanlaista kuin se oli sata tai 2 000 vuotta sitten, Frenchman pohtii.

– Ei tarvitse ymmärtää vain aseen toimintaa, vaan myös ihmisten ajattelua näissä olosuhteissa.

Myös Frenchmanin joukkuetoverit lukevat. Tukikohdassa sänkyjen vieressä lähes jokaisella on kirja. Frenchman kaivaa sänkynsä alta laukun. Siellä odottavat seuraavat opukset sopivaa hetkeä.

– Suosikkihetkeni on uuden kirjan aloittaminen. Se, kun astuu uuteen maailmaan, uuteen näkökulmaan, sanoo Frenchman.

Kymmenen suosituinta kirjaa Frenchmanin joukkueessa Pitkä maa, Terry Pratchett The Tale of the Serpent’s Heart, Radek Rak Fire and Blood, Ernst Jünger Eebenpuu, Ryszard Kapuscinski Shantaram, Roberts Gregory David Sapiens, Yuval Noah Harari Kunnon sotamies Shveikin seikkailut maailmansodassa, Jaroslav Hašek Haudattu jättiläinen, Kazuo Ishiguro Platonin vuoropuhelut Raamattu

Nuoret jonottavat kirjakauppoihin

Ukrainan kirjamarkkinat romahtivat Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Mutta pian kirja-ala lähti hurjaan nousuun. Ukrainassa voidaan puhua jopa uusien kirjakauppojen buumista. Maahan perustettiin viime vuonna 178 uutta kustantamoa ja kirjakauppaa.

– Kirjakauppoihin on pidemmät jonot kuin aikoinaan McDonald’siin, sanoo Vivat-kirjakustantamon johtaja Juliya Orlova.

Avaa kuvien katselu Kiovalainen kirjakauppa oli täynnä nuoria viikonloppuna aiemmin syksyllä. Kuva: Rinna Härkönen / Yle

Orlova muistelee, että kirjakaupan avajaisiin Kiovassa tuli niin paljon ihmisiä, että hyllyjen välissä ei juuri ollut tilaa.

Kirjainto leviää erityisesti sosiaalisessa mediassa. Uusia kirjakauppoja on perustettu niin paljon, että kirjakaupan avaamisesta Kiovan keskustassa on jo tehty meemikin.

– Kirjoilla on myös tärkeä symbolinen merkitys. Rakennamme ukrainankielistä Ukrainaa uudelleen, sanoo Orlova.

Kiovalainen 15-vuotias Katerina Storozhuk kertoo, että ukrainan kirjallisuus ja kieli ovat tulleet entistä tärkeämmiksi sodan aikana.

Kesällä Ukrainan presidentti Volodymir Zelenskyi allekirjoitti lain, joka kieltää uusien venäjänkielisten kirjojen maahantuonnin. Laki ei kiellä venäjänkielisten kirjojen julkaisemista, mutta suurin osa ukrainalaiskirjailijoista on alkanut kirjoittaa vain ukrainaksi.

– Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen poistimme venäjänkieliset kirjat kirjakaupoista ja kirjastoista. Laitoimme ne pääosin paperinkeräykseen, kertoo Orlova.

Orlova kertoo, että ukrainankielisen kirjallisuuden kysyntä on valtavaa, ja kääntäjistä sekä kustannustoimittajista on kova pula.

Orlovan mukaan useat ukrainankieliset kirjat on tällä hetkellä myyty loppuun, ja uusia painoksia on vaikea ottaa sodan aikana. Myös uusia ukrainalaiskirjailijoita on sodan aikana tullut valtavasti.

Ukrainan kirjakamari raportoi heinäkuussa, että tämän vuoden tammi–kesäkuussa painettiin yhteensä 5,6 miljoonaa kirjaa. Koko viime vuonna painettiin yhteensä vain 6,1 miljoonaa kirjaa.

– Kysyntä on kovaa myös lasten ja aikuisten sotaa käsittelevistä kirjoista, sanoo Orlova.

Venäjänkielinen kirjallisuus hallitsi ennen sotaa

Sotaa edeltävien 20 vuoden ajan venäjänkieliset teokset hallitsivat Ukrainan kirja-alaa. Niiden osuus kirjamarkkinoista oli 80–85 prosenttia. Suuri osa ukrainalaisesta kirjallisuudesta – kuten Nikolai Gogolin teokset – kirjoitettiin alun perin venäjäksi. Gogol on tunnettu esimerkiksi Kuolleet sielut -teoksesta.

– Vielä vuonna 2020 venäläisten kirjojen osuus suurten kirjakauppojen liikevaihdosta oli jopa 70 prosenttia, kertoo Orlova.

Vuoden 2014 jälkeen, Venäjän valloitettua Krimin, useat kirjailijat alkoivat luopua venäjän kielestä. Suurhyökkäyksen jälkeen trendi nousi uusiin mittasuhteisiin.

Avaa kuvien katselu Ukrainankielinen kirjallisuus menee nopeasti kaupaksi kiovalaisessa kirjakaupassa. Kuva: Rinna Härkönen / Yle

Ukrainassa tänä vuonna tehdyssä lukemista koskevassa kyselyssä 54 prosenttia vastaajista kertoi lukevansa vain ukrainaksi. Kasvua on 22 prosenttiyksikköä verrattuna vuoteen 2020. Vain venäjäksi lukevien määrä Ukrainassa on pudonnut alle kymmeneen prosenttiin tänä vuonna.

– Nyt on meneillään ukrainalaisen kirjan renessanssi, Orlova sanoo.

Vuonna 2019 voimaan tulleen lain mukaan Ukrainan valtion kieli on ukraina, ja laki velvoittaa työntekijöitä käyttämään ukrainaa muun muassa kouluissa ja ravintoloissa. Tänä vuonna ukrainalaiset ovat tehneet venäjän kielen käytöstä ja kielilain rikkomisesta jo yli 3000 valitusta oikeuskanslerille.

”Voit tappaa tappamatta”

Myös Frenchman lukee vain ukrainaksi ja englanniksi.

– Välillä luen ukrainan kielen historiaa. Pienissä osissa. Se on hyvä tapa nukahtaa, jos on liikaa adrenaliinia, sanoo Frenchman.

Avaa kuvien katselu Ukrainan erikoisjoukkojen sotilas Etelä-Ukrainassa lokakuussa 2023. Kuva: "Frenchman"

Haastattelu on pakko lopettaa hiukan kesken, koska Frenchmanin joukkuetoverit käskevät hänet seuraaviin asemiin. Lopuksi Frenchman pohtii kirjojen merkitystä ja kiteyttää:

– Voi kärsiä kärsimättä. Voi rakastaa ilman rakkautta. Voi tappaa kuitenkaan tappamatta.