Presidentti Sauli Niinistö: Venäjän toimet Suomea kohtaan ovat osa laajempaa kokonaisuutta

Suomen itäraja on kiinni. Venäjä on jo kuukausia järjestänyt turvapaikanhakijoita Suomeen ja luonut uhkaa Suomen kansalliselle turvallisuudelle. Ykkösaamun vieraana on tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Venäjältä Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrä alkoi hiljalleen kasvaa elokuun lopulla ja viime keskiviikkona Suomi sulki viimeisenkin henkilöliikenteelle avoinna olleen rajanylityspaikan Raja-Joosepin.

Rajan yli on yhteensä tullut noin 900 turvapaikanhakijaa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö näkee Venäjän organisoiman välineellistetyn turvapaikkahaun osana isompaa kokonaisuutta ja Venäjän tapaa toimia.

– Tähän liittyy hyvin mielenkiintoisia laajempia tekijöitä, Niinistö sanoo.

Myös muut maat kuten Latvia, Liettua ja Puola ovat aiemmin olleet samantyyppisten hybridioperaatioiden kohteena.

– Venäjän toimet Suomen kohtaan eivät ole erillään muusta kokonaisuudesta. Venäjällä on käynnissä propagandasota, ja sen tavoitteena on luoda sekaannusta lännessä, arvioi Niinistö.

Viime kädessä on tässäkin on kyseessä suurvaltapolitiikka ja valtakamppailu, josta yksi osa on kohta kaksi vuotta kestänyt Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

Ukrainassa on tulossa jälleen sotatalvi

Sekaannuusta ja hajaannusta luomaan pyrkivä Venäjä saattaa kuitenkin joutua huomaamaan, että sen operaatiot vain lujittavat länttä. Näin ainakin voi toivoa.

– Siirtolaisliikkeen välineellistäminen aiheuttaa tuntemuksia ei vain Suomessa vaan eurooppalaisella tasolla ja se voi toimia kannustimena Ukrainan tuen jatkamiseen, Niinistö sanoo.

Viime talvena Venäjä käytti aseenaan energiaa tuhoamalla Ukrainan voimalaitoksia. Tulevasta sotatalvesta voi myös nyt tulla ukrainalaisille vaikea.

Dubain ilmastokokous käynnistyi

Kansainvälisessä ilmastokeskustelussa on presidentti Niinistön mukaan näkökulma siirtynyt suurimpien hiilidioksidipäästöjen aiheuttajan etsinnästä siihen, kuka on vastuussa siitä, että ilmasto on jo muuttunut.

– Silloin katseet kääntyvät EU:n ja Yhdysvaltojen suuntaan pois Kiinasta ja kehittyvistä maista.

Nyt Dubain ilmastokokouksessa on löytynyt jo aiemmin perustetulle köyhien maiden ilmastorahastolle rahoittajiakin. Kokouksen isäntämaa Arabiemiraatit sitoutui antamaan rahastoon 100 miljoonaa dollaria.

Myös Saksa sitoutui tukemaan rahastoa 100 miljoonalla dollarilla. Yhteensä EU-maat laittavat rahastoon 225 miljoonaa dollaria. Rahoittajien joukossa ovat myös Japani, Iso-Britannia ja Yhdysvallat.

– Dubaista onkin syytä toivoa, että kokous onnistuisi yhdistämään maailman maita yhteistä uhkaa eli ilmastonmuutosta vastaa, toteaa Niinistö.