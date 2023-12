Miten tämä on edes mahdollista? Asiantuntijat kertovat, miksi Riitta-Liisa Roponen, 45, pärjää yhä huipulla

Riitta-Liisa Roponen kilpailee viikonloppuna Jällivaaran maailmancupissa Ruotsissa. Yle näyttää kilpailut kanavillaan. Katso suorat lähetykset tästä linkistä.

Riitta-Liisa Roponen tekee tänään historiaa, sillä hänestä tulee vanhin hiihdon maailmancupissa kilpaillut urheilija, kun hän starttaa Jällivaarassa 10 kilometrin vapaan hiihtotavan väliaikalähtökilpailuun.

Roponen on tänään 45 vuotta ja 210 päivää vanha. Siinä missä useat tuon ikäiset keskittyvät lähinnä kasvattamaan rasvamakkaroita vyötärölleen, Riitta-Liisa Roponen on yhä huippukunnossa ja haastaa nuorempiaan tasaväkisesti. Miten se on mahdollista?

Huippu-urheilun instituutti KIHUn urheilufysiologian asiantuntijan Esa Hynysen mukaan Roposen nykytilanteeseen vaikuttaa hyvin paljon se, missä kunnossa urheilija oli kaksi vuotta sitten.

– Siinä vaiheessa hän hiihti maailman huipulla eikä ole sen jälkeenkään jäänyt sohvan pohjalle makaamaan. Hän on treenannut edelleen hyvin paljon, mutta todennäköisesti ilman suuria paineita, Hynynen sanoo.

Riitta-Liisa Roponen kertoo, miten on valmistautunut Jällivaaran kisaviikonloppuun.

Roponen ilmoitti keväällä 2022 lopettavansa kansainvälisen hiihtouransa, mutta ei suinkaan lopettanut kilpailemista. Hän on jatkanut aktiivista harjoittelua ja on aviomiehensä Toni Roposen mukaan harjoitellut kuluneen vuoden aikana reippaasti yli 800 tuntia ja marraskuussakin 92 tuntia, tosin ilman harjoitusohjelmaa.

Vaikka Roponen olisi toissakevään jälkeen pudottanut harjoittelunsa puoleen, hän olisi edelleen säilynyt loistavassa kunnossa, koska sekä hänen pohjakuntonsa että fyysinen suorituskykynsä ovat vuosien aikana viety kovalle tasolle.

– Usein lopettamisen jälkeisenä kisakautena pystyy hiihtämään joitakin kisoja vähintään samalla tasolla tai jopa tuoreimmissa voimissa, koska ei ole ollut sitä kovaa rääkkiä, joka väsyttäisi kehoa, Hynynen kertoo.

Kokenut antaa tasoitusta nuoremmalle yhdessä asiassa

Kun urheilija vanhenee, isot tehontuotot ja nopeus heikkenevät ensimmäisenä. Kestävyys säilyy kuitenkin pidempään. Esa Hynynen muistuttaa, että 45-vuotiaalla urheilijalla on paljon kokemusetua.

Kokenut hiihtäjä osaa sovittaa esimerkiksi tekniikkansa, voimansiirron tai suksien hallinnan erilaisiin olosuhteisiin. Lisäksi kokenut urheilija tuntee kehonsa kisatilanteessa ja osaa ottaa siitä kaiken irti.

– 25-vuotiaalla urheilijalla ei mitenkään voi olla sellaista kokemusta kisatilanteesta. Koska ollaan vielä välineurheilun parissa ja muuttuvissa olosuhteissa, kokemuksesta on paljon hyötyä.

Parikymmentä vuotta nuorempiin kilpailijoihin verrattuna nelivitonen häviää kuormituksesta palautumisessa. Jos vanhempi urheilija ei kuuntelekaan kehoaan, vaan ahnehtii liikaa, väsyminen on herkästi rajua.

– Täytyy kuitenkin muistaa, että olemme yksilöitä. Siinä, missä toinen 45-vuotias jaksaa vielä paukuttaa erittäin kovalla tasolla, toinen ei enää jaksa niin hyvin. Joillekin ne kovat tunnit ja kilometrit tulevat täyteen aikaisemmin, Hynynen toteaa.

Avaa kuvien katselu Riitta-Liisa Roponen on voittanut urallaan kaksi henkilökohtaista maailmancupin osakilpailua ja kolme viestiosakilpailua. Kuva: EPA

Toni Roponen on toiminut vaimonsa valmentajana parinkymmenen vuoden ajan, nykyään Riitta-Liisa on itsekin hiihtovalmentaja omassa yrityksessään. Toni Roposen mielestä Riitta-Liisa on aina ollut fiksu harjoittelija, mutta nyt hän tekee sitä omista lähtökohdista.

– Tänä päivänä hänen kalenterinsa täyttyy ystävien tapaamisista ja normaalista arjesta, Toni Roponen kertoo.

Valtava kilpailuvietti ei ole himmentynyt

Riitta-Liisa Roponen on urheillut koko ikänsä ja nauttii niin liikkumisesta, urheilemisesta kuin harjoittelemisestakin. Hänen kilpailuviettinsä ei ole himmentynyt iän myötä. Viime kesänä hän teki kovaa tulosta muun muassa pitkissä polkujuoksutapahtumissa.

Toni Roposen mukaan hiihtäjällä ei kuitenkaan missään vaiheessa ollut tavoitteena maailmancupiin palaaminen.

– Kun hän muutama päivä ennen Olosta ilmoitti osallistuvansa, tajusin, että hänellä on valtava kilpailuvietti. Vaihtoehtona oli kuitenkin tulla katsomaan Levin alppihiihdon maailmancupia minun kanssani ja ottaa vähän rennommin. Hän kuitenkin halusi mennä rääkkäämään itseään Olokselle, Toni Roponen naurahtaa.

Riitta-Liisa Roponen oli paras suomalainen Oloksen 10 kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailussa.

Riitta-Liisa Roposen mukaan kadonnut kipinä on jälleen löytymässä.

Riitta-Liisa Roponen on tehnyt pitkän uran ja menestynyt hyvin kansainvälisestikin. Toni Roposen mukaan urheilija olisi voinut tehdä tuloksellisesti parempiakin tuloksia, mutta uran parhaimpina aikoina hän ei pystynyt harjoittelemaan niin paljon kuin ehkä olisi halunnut.

– Tuolloin hänen ykkösprioriteettinaan oli äitiys. Nyt kun lapsi on jo täysi-ikäinen, hänellä on enemmän aikaa käyttää myös urheiluun.

Ikä ei ole rasite kestävyysurheilussa

Yle Urheilun asiantuntija Aino-Kaisa Saarisen mielestä urheilijoiden ikää tuijotetaan liian usein. Ikä ei ole rasite etenkään kestävyysurheilussa, pikemminkin päinvastoin. Esimerkiksi moninkertainen arvokisamitalisti, italialainen Maurilio de Zolt nousi kansainväliselle huipulle vasta yli 30-vuotiaana. Norjalainen Hilde G. Pedersen taas voitti uransa ensimmäisen ja samalla ainoa henkilökohtaisen maailmancupin osakilpailunsa sekä viimeisen arvokisamitalinsa 41-vuotiaana.

Avaa kuvien katselu Hilde Pedersen oli urallaan voittamassa 17:ää maailmancupin osakilpailua. Näistä vain yksi tuli henkilökohtaisessa kilpailussa. Kuva: EPA

– Tietenkin on poikkeuksellista, että tuon ikäinen urheilija on mukana, mutta nykyään on nähtävissä, että etenkin naisten puolella urheilu-urat pitenevät, Saarinen sanoo.

Saarinen muistuttaa, että Roponen on erittäin lahjakas hiihtäjä, joka on tehnyt pitkään perustyötä. Nyt hän on pystynyt myös panostamaan selkeästi itselleen sopiviin matkoihin.

– Hän kilpailee järkevästi ja valitsee kilpailut, joissa tekee tulosta.

Saarinen uskoo, että Roponen pystyy omalla esimerkillään auttamaan maajoukkueen urheilijoita sekä ottamaan Jällivaaran kisaviikonloppuna nuoremmilta menestyspainetta pois.

– Hiljaisen tiedon jakaminen on tosi tärkeää, ja kun tuollainen konkarihiihtäjä on mukana, niin vääjäämättä sitä hiljaista tietoa vaihtuu urheilijoiden kesken.

Sekä Saarinen että Hynynen uskovat, että Roponen nauttii nyt harjoittelemisesta ja kilpailemisesta enemmän, kun saa tehdä sitä omilla ehdoilla. Jos jonain päivänä on väsyttänyt liikaa, hänen ei ole tarvinnut tehdä harjoituksia, joita suunnitelmissa ehkä oli.

– Hänellä ei ole paineita, sillä hän on jo näyttänyt kyntensä ja kykynsä. Tuntuu, että kun hän on saanut rentoutta harjoitteluun ja tekemiseen, se on vain tuonut vauhtia lisää, Aino-Kaisa Saarinen toteaa.

Toni Roposen mielestä Riitta-Liisa Roponen on täydellinen esimerkki kaikille nuorille siitä, että omistautuminen, halu ja intohimo tehdä asioita oikein on kaikkein ratkaisevin asia.

– Hän on erinomainen esimerkki siitä, että itse voi vaikuttaa siihen, mistä hakee onnistumisen elämyksiä. Minulla ei ole mitään odotuksia viikonloppuun, mutta ”Ritun” tuntien hän ei lähtisi, jos ei laittaisi kaikkea likoon ja kokisi, että se tuntuu hyvälle.