Lidl vetää takaisin erän pakastevadelmia – tuotteissa todettu salmonellaa

Kyseistä tuote-erää on myyty Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen alueella 62 myymälässä.

Lidl vetää takaisin erän pakastevadelmia. Tuote-erässä on todettu salmonellaa.

Takaisinveto koskee Freshona-merkkistä pakastevadelmaa, jota myydään 500 gramman pussissa.

Marjojen alkuperämaa on Serbia. Tuotteen parasta ennen -päiväys on 5.9.2025, ja tuotteen erätunnus on 050923 VR.

Kyseisillä erätiedoilla olevia pakastevadelmia on myyty 62 myymälässä Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen alueella. Erää ei ole myyty muualla Suomessa.

Lidl pyytää kyseisen erän tuotteita ostaneita asiakkaitaan palauttamaan tuotteet Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään.

Ruokavirasto suosittelee käyttämään ulkomaisia pakastemarjoja vain kuumennettuna. Salmonella tuhoutuu kuumennettaessa 70 asteeseen.

Ruokaviraston mukaan salmonellabakteerin aiheuttamat oireet vaihtelevat pahoinvoinnista vatsakramppeihin, ripuliin, kuumeeseen ja päänsärkyyn. Oireet kestävät muutaman päivän. Kaikki tartunnan saaneet eivät saa oireita.