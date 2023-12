Puolustusvoimien ympäristöluvalle Lohtajan harjoitusalueella lainvoima 14 vuoden prosessin jälkeen: ”Olihan tämä hillittömän pitkä aika”

Puolustusvoimien ympäristölupa Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueen raskaiden aseiden ammunnoille on saanut lainvoiman.

Valitusaika aluehallintoviraston päätöksestä päättyi torstaina, ja Vaasan hallinto-oikeudesta vahvistetaan Ylelle, että määräaikaan mennessä asiasta ei saapunut yhtään valitusta.

Tämä päättää peräti 14 vuotta kestäneen prosessin. Se sai alkunsa kun Kokkolan kaupunki pyysi vuonna 2009 ely-keskusta arvioimaan, tarvitseeko Puolustusvoimat ympäristölupaa toiminnalleen.

Puolustusvoimat on harjoitellut Lohtajalla vuodesta 1952 lähtien. Armeijan toiminnalle on ympäristösuojelulain säädöksissä poikkeuksia, mikä on vaikeuttanut lupa-arviointia.

Korkein hallinto-oikeus antoi 2010-luvun puolivälissä ennakkopäätöksensä Hangon Syndalenin ja Helsingin Santahaminan harjoitusalueiden ympäristöluvista.

Päätöksissä todettiin muun muassa, että kovapanosammunnat eivät ole tavanomaista melua.

Nyt tuore ympäristölupa rajoittaa Vattajalla kovinta melua aiheuttavia harjoituksia muun muassa ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuisin.

Karhin jakokunnan puheenjohtaja Arto Huhtala on huojentunut kun pitkä lupaprosessi on nyt päättynyt.

– Olihan tämä hillittömän pitkä aika, kun lähdettiin siitä liikkeelle, että Puolustusvoimat oli sitä mieltä, että he eivät tarvitse mitään ympäristölupaa. Nyt aluehallintovirasto on antanut 147-sivuisen päätöksen, jossa määritelty kaikki toiminnot mitä siellä on ja niille ehdot. Siinä mielessä tämä on iso maailman muutos meille.

Lupa selkeyttää toimintaa - edessä vielä korvausneuvottelut

Melua koskevien rajoitusten lisäksi Puolustusvoimien on seurattava ja raportoitava ympäristön tilasta, näin toiminta alueella tulee läpinäkyväksi julkiseen valvontaan.

– Sikäli on hyvä asia, että ympäristöluvan ehdot saadaan voimaan ja päätös on lainvoimainen. Hyvä että saatiin pelisäännöt toiminnalle, sanoo Huhtala.

Kokkolan kaupunki olisi toivonut, että ympäristölupa olisi kattanut koko toimintakokonaisuuden. Arto Huhtalakin toivoi, että myös lentomelu olisi huomioitu luvassa.

Vaikka lupaehdot eivät ole alueen asukkaiden ja mökkiläisten kannalta parhaat mahdolliset, Karhin jakokunnassa arvioitiin, että päätökseen kannattaa tyytyä. Etenkin kun esimerkiksi jakokuntien ja kalastusseurojen resurssit asian käsittelyyn ovat mitättömät verrattuna Puolustusvoimiin.

– Jos olisimme valittaneet, emme olisi saaneet näitä ehtoja voimaan vielä vuosikausiin. Nyt tämä on lainvoimainen, muuten se olisi edelleen jäänyt roikkumaan näiden 14 vuoden jälkeenkin.

Arto Huhtala ei lopulta yllättynyt, että myös Puolustusvoimat tyytyi päätökseen.

– He ovat varmaan tehneet kaikkensa vaikuttaakseen tähän prosessiin ja ympäristöluvan ehtoihin matkan aikana. Uskoisin, että tämä on aika tavalla heidän toiveidensa mukaan muotoiltu.

Yle ei tavoittanut perjantaina Puolustusvoimien edustajia kommentoimaan asiaa.

Ympäristöluvassa ei määritelty vielä esimerkiksi jakokunnille ja kalastajille maksettavista korvauksista.

Puolustusvoimien on tehtävä kolmen vuoden kuluessa selvityksiä toiminnan vaikutuksista meriympäristöön ja kalakannoille. Tämän jälkeen sen on neuvoteltava vesialueen omistajien eli jakokuntien ja kalastajien kanssa korvauksista.

Jos sopua ei neuvottelemalla löydy, Puolustusvoimien on vietävä asia aluehallintoviraston päätettäväksi.