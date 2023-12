Tuomiorovasti iloitsee Tampereen seurakuntien päätöksestä vihkiä sateenkaari-ihmisiä: ”Jokainen ihminen on Jumalalle rakas”

Kirkon virallinen kanta on edelleen se, että avioliitto on miehen ja naisen välinen. Seurakunnissa asetelma on muuttunut.

Avaa kuvien katselu Olli-Pekka Silfverhuth on tuore Tampereen tuomiorovasti ja Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra. Hänet valittiin tehtävään toukokuussa. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle