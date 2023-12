Kiinteistönvälitysyhtiö Blokin konkurssihakemus olikin erehdys – toimitusjohtaja sai kuulla virheestään nopeasti

Perjantaina julkisuudessa nähtiin erikoinen tapahtumaketju, kun kiinteistönvälitysyhtiö Blok hakeutui erehdyksessä konkurssiin.

Moni media kerkesi uutisoimaan yhtiön Helsingin käräjäoikeuteen jättämästä konkurssihakemuksesta, jonka toimitusjohtaja Rudi Skogman hetkeä myöhemmin perui. Skogmanin mukaan yhtiön toiminta ajetaankin alas selvitystilan kautta ja perustajat jäävät pois.

– Vedin siinä vähän mutkia suoriksi. Kyse oli ihan omasta tietämyksen puutteesta siitä, millaisia erilaisia muotoja yrityksen alasajolle on, Skogman sanoo Ylelle.

Nopeasti konkurssihakemuksen jättämisen jälkeen Skogmanille valkeni, että asia olisi pitänyt hoitaa toisella tavalla.

– Se tuli hyvin nopeasti ilmi sisäistä kautta juristipuolelta.

Iltapäivällä hän kertoi jo peruneensa konkurssihakemuksen.

Selvitystila on konkurssia kevyempi tapa lopettaa yritystoiminta. Siinä yrityksen varat ja velat lasketaan, velat maksetaan ja yrityksen toiminta ajetaan hallitusti alas. Konkurssiin toiminta puolestaan päättyy silloin, jos yritys on maksukyvytön eikä enää selviä veloistaan.

Koko hässäkän taustalla on se, että Blokin ja tytäryhtiö Brik Kotien liiketoiminta on marraskuun lopulla myyty Magenta Homes oy:lle ja myyjäyhtiöiden toiminta päättyy.

Kaupassa liiketoiminta, teknologia ja henkilökunta siirtyvät uudelle omistajalle.

Blokin tiedotteen mukaan muutos ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä eikä vaikuta sopimusten ehtoihin. Skogman tarkensi vielä Kauppalehdelle, että Magenta Homes on uusi yritys liiketoiminnan pyörittämiseen, mutta sen taustalla on ulkomaalainen ostaja.

Yritys myytiin hetkellä, jolloin asuntomarkkina on lähes pysähdyksissä ja hinnat laskevat. Skogmanin mukaan kauppaa on kuitenkin suunniteltu jo pidempään.

– Oikeastaan viime talvesta asti on käyty keskusteluita asiasta. Start up -yritykselle on tavallista, että tehdään tällainen 5–8 vuoden pätkä ja sitten myydään firma. Nyt on hyvä hetki laittaa hommaa eteenpäin parempiin käsiin, Skogman sanoo.

Yhtiö on perustettu vuonna 2017. Brik Kotien liikevaihto oli viime vuonna noin 1,9 miljoonaa euroa ja tulos 89 000 euroa.

Blokin konkurssista kertoi ensimmäisenä Kauppalehti.