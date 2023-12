New Mexicon erämaassa käydään vaivihkaista ilmastotaistelua: vanhoja öljypumppuja suljetaan taistelussa aikaa vastaan

FARMINGTON, NEW MEXICO. Don Schreiber viittoilee tyytymättömänä läheiseen öljylähteeseen ja sitä ympäröiviin kuolleisiin puihin. Hän uskoo, että lähteestä vuotavat päästöt ovat näivettäneet ne.

Lähde on yksi kymmenistä, joita öljy- ja kaasuyhtiöt ovat rakentaneet hänen omistamilleen maille. Schreiber ei halunnut niitä tiluksilleen, mutta koska hän ei omista maidensa mineraalioikeuksia, hän ei voi tilanteelle mitään. Joissain osavaltioissa on tavallista, että öljy-yhtiöt omistavat maiden mineraalioikeudet ja saavat siksi porata reikiä lähes minne haluavat.

– Ympäristöjärjestö EDF:n selvityksen mukaan tällaiset vähän tuottavat öljylähteet ovat usein supersaastuttajia, Schreiber sanoo.

– Öljylähteitä on New Mexicon luoteisosissa kymmeniä tuhansia, ja niistä suuri osa vuotaa ja saastuttaa. Se on ongelma, joka vaikuttaa paitsi täällä paikallisesti, myös koko maailmaan, myös Suomeen.

Schreiber on oikeassa, sillä tutkimusten mukaan vanhat öljylähteet, joita ei ole tulpattu huolellisesti, saattavat usein vuotaa erilaisia kaasuja ilmakehään. Niistä huolestuttavin on metaani. Metaani lämmittää ilmastoa hiilidioksidia nopeammin, sillä se sitoo itseensä lämpöä jopa 84 kertaa enemmän kuin hiilidioksidi.

Avaa kuvien katselu Mike Eisenfield esittelee pysähtynyttä orpolähdettä. Kuva: Jouni Soikkeli / Yle

Nyt Yhdysvalloissa kuitenkin tehdään ongelmalle jotakin. Presidentti Joe Biden sai vuonna 2021 läpi laajan rahoituspaketin, jolla korjataan infrastruktuuria. Rahoituksesta miljardeja dollareita käytetään ilmastotoimiin.

Osa rahasta on korvamerkitty nimenomaan hylättyjen öljy- ja kaasulähteiden tulppaamiseen, myös New Mexicossa.

Avaa kuvien katselu Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

”Orpolähteitä” Navajo-kansan mailla

New Mexico on Yhdysvaltain osavaltioista toiseksi suurin öljyntuottaja.

Suuri osa osavaltion luoteisosan öljylähteistä on porattu 1960-luvulla, jolloin öljyn kysyntä kasvoi ja San Juanin öljykentällä riitti porattavaa.

Nyt alueen öljyntuotanto on hiljalleen hiipunut. San Juanin kentältä porattava öljy kattaa enää noin viisi prosenttia osavaltion öljyntuotannosta.

Öljylähteet eivät silti ole kadonneet maisemasta. Pysähtyneitä pumppuja tulee vastaan jatkuvasti, kun ajaa Farmingtonin öljykaupungin ympäristössä.

Muutama vuosi sitten ympäristöaktivistit Mike Eisenfield ja David Fosdeck alkoivat kartoittaa niin kutsuttujen orpolähteiden määrää ja sijaintia.

Avaa kuvien katselu David Fosdeck on kartoittanut öljy- ja kaasulähteiden sijainteja Farmingtonin seudulla ja merkinnyt ne karttaan sinisillä ja punaisilla pisteillä. Kuva: Jouni Soikkeli / Yle

Orpolähteet ovat hylättyjä öljy- ja kaasulähteitä, jotka niiden omistaja on hylännyt. Tällaisissa tapauksissa ei enää tiedetä, kuka saastuttavat lähteet omistaa.

Eisenfield ja Fosdeck esittelevät hylätyn lähteen, jonka ympäristössä on romua ja kanistereittain poraustyöhön käytettyjä kemikaaleja kuten fosforihappoa.

Lähde sijaitsee Navajo-heimon historiallisen pyhän paikan lähimaastossa. Merkittävä osa Farmingtonin ympäristön lähteistä on Navajoiden alueiden reunamilla.

– Nähdäkseni on perusinhimillinen oppi, että omat jäljet pitää siivota. Opimme sen jo lapsena. Tämän kaiken siivoaminen maksaa satoja tuhansia dollareita, Eisenfield sanoo.

Rahaa luvassa, mutta ei välttämättä tarpeeksi

Valtio on myöntänyt New Mexicolle 25 miljoonaa orpolähteiden puhdistustyöhön. Ensi alkuun New Mexico käytti ison osan rahasta eteläisillä öljykentillä, mutta pian rahaa on luvassa myös osavaltion luoteisosaan.

Eisenfield on huolissaan siitä, riittävätkö rahat. Hänen mukaansa miljoonat ovat vain pisara tynnyrissä, sillä hylättyjä lähteitä on niin paljon.

Don Schreiber on toiveikkaampi.

– Bidenin rahoitus on meille maanomistajille – kuten minulle ja vaimolleni – taivaan lahja. Se vaikuttaa konkreettisesti elämäämme, hän sanoo.

Nykyään Schreiber vuokraa maitaan muille. Ennen hänellä oli karjaa.

Schreiber toivoo pääsevänsä puhdistamaan tiluksiaan saastuttavia lähteitä pikapuoliin. Hän uskoo, että New Mexico voisi öljyn sijaan tuottaa aurinkoenergiaa.

Farmingtonissa olisi valmiina hyvät energian jakeluyhteydet. Aurinko paistaa vuoden ympäri kirkkaalta taivaalta.

Se on osin Mike Eisenfieldin ja muiden ympäristöaktivistien ansiota. Vielä vuosia sitten Farmingtonin yllä leijaili usein sitkeä sumu, joka oli lähtöisin alueen vanhoista hiilivoimaloista.

Eisenfield ja muut kampanjoivat vuosien ajan voimaloiden sulkemisen puolesta. Nyt taivas on taas kirkkaan sininen.