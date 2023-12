”Pohjanmaalaiset pojat” hyökkäsivät somessa Eino Nurmiston kimppuun: ”Meille tungetaan tätä homoseksuaalista agendaa”

Pelko on luonnollista, mutta jos ajatteleva ihminen lähtee toimimaan pakkomielteisesti pelkojensa mukaisesti, silloin pitäisi huomata hillitä käytöstään, Eino Nurmisto miettii. ”Sinun ei tarvitse homostella, vaikka jotkut muut homostelevat.”

”Ei vaadita kuin normaali elämä, että joku kokee oikeudekseen käydä päälle”, sanoo vaikuttaja ja kirjailija Eino Nurmisto, jonka mielestä nuoriso on taantunut homofobisemmaksi.

Eino Nurmisto on antanut itse itselleen Valtakunnan Ykköshomon tittelin. Jonkun kun on sekin taakka kannettava.

Jonkun on yhä vaan huomautettava epäkohdista, sillä vihapuhe seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan ei ole laantunut vieläkään. Päin vastoin.

– Turussa oli käyty naisparin kimppuun, kyse oli homovihasta. Ei vaadita kuin normaali elämä, että joku kokee oikeudekseen käydä päälle, vaikuttaja ja kirjailija Nurmisto sanoo Yle Perjantain jaksossa Mikä homoudessa pelottaa?

– Törkeä ja kova kielenkäyttö on lievimmästä päästä. Se tässä minua huolestuttaakin, että on normaalia, että puhujanpöntöstä saa huutaa mitä tahansa.

Meillä on poliitikkoja, jotka ovat voineet tehdä vuosikymmenien uran pitkälti sen varaan, että he vihaavat homoja, Nurmisto toteaa. Mutta jotakin asenneilmapiirissä on aivan viime aikoina muuttunut. Koventuneen puheen huomaa erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Nurmisto teki Instagramiin videon, jossa kertoi kirjoittamisesta. Hänen kynsissään oli lakkaa ja kasvoillaan päivämeikki. Nurmisto epäilee, että laittautuminen provosoi jostain syystä tietynlaisia somekeskustelijoita.

– Puhuin kirjoittamisesta, mutta tällaiset pohjanmaalaiset pojat kommentoivat, että ”tässä tätä homoseksuaalista agendaa meille tungetaan”, Nurmisto sanoo juontaja Sean Ricksille.

– Jos vastaan tulee vulgääri homoseksuaali otos, niin siihen saakin reagoida, mutta tuossa ei ollut kyse seksuaalisuudesta millään tavalla, hän jatkaa.

Avaa kuvien katselu Eino Nurmiston lisäksi Yle Perjantain vieraana nähdään Sateenkaariseniorit ry:n puheenjohtaja Risto Hartikainen, joka edistää etsivän sateenkaarivanhustyön hanketta Suomessa. Kuva: Maiju Talala / Yle

Lastenneuvola neuvoi hankkimaan nallipyssyn

Nurmiston mielestä nuoriso on taantunut vuosituhannen alkuun. Välissä oli aikakausi, jolloin homofobia selvästi laantui, mutta nyt ilmassa on samankaltaisia asenteita kuin Nurmiston kotikaupungissa Somerolla 20 vuotta sitten.

– Huomasin jo tosi pienenä, etten toivonut niinkään kavereita, vaan sitä, että saisin olla rauhassa. Sain ikätovereilta vain henkistä tai fyysistä väkivaltaa.

Onneksi Nurmiston vanhemmat ovat sallineet pojalleen lapsesta asti hänen omat kiinnostuksenkohteensa, ainakin pääsääntöisesti.

– Lastenneuvolasta tuli tällaisia vinkkejä, että kun ostetaan nallipyssy Einolle, niin sitten hän kiinnostuu poikien jutuista, Nurmisto kertoo.

– No ostettiinko se nallipyssy? Ricks kysyy.

– No kyllähän se sitten käytiin ostamassa. Katselin kylläkin Barbie-hyllyä, Nurmisto kertoo.

