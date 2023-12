Yhden perinteisen opiskelijalehden taru on päättymässä - Lapin ylioppilaslehden rahoitus loppuu

Lapin yliopiston ylioppilaskunta on päättänyt lopettaa Lapin ylioppilaslehden rahoittamisen. Lehden ilmestymiskertoja on harvennettu useaan otteeseen vuosien mittaan. Tänä vuonna lehti on ilmestynyt vielä neljä kertaa vuodessa ja se on ollut luettavissa sekä perinteisenä paperilehtenä että verkossa digilehtenä.

Nyt lehden tulevaisuus on vaakalaudalla.

Lapin ylioppilaslehden mukaan Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen pohjaesityksen mukaan lehden ilmestymistä olisi harvennettu niin, että lehti olisi ilmestynyt kahdesti vuodessa.

Oikeustieteen tiedekunnassa opiskelevien ainejärjestö Artiklan tekemän vastaesityksen mukaan ylioppilaskunta kustantaisi enää yhden lehden ilmestymisen. Artiklan esitys voitti äänestyksessä äänin 11–9. Voittaneen esityksen mukaan lehti voisi jatkaa toimintaansa yhdistyksenä ja se saisi 5000 euroa projektiavustusta.

Lehden tulevaisuus hämärän peitossa

Lapin ylioppilaslehden päätoimittaja Åsa Niemen mukaan pelkästään lehden painokulut maksavat 5000 euroa vuodessa, joten tuolla summalla ei lehteä vielä tehdä.

Niemi kertoo, että lehden kulut ovat noin 31 000 euroa, joista suurin osa on palkkoja ja palkkioita. Lehden mainostulot vuonna 2023 ovat olleet noin 10 000 euroa.

Niemi on järkyttynyt, mutta ei toivoton.

– Alkujärkytyksen jälkeen uskon, että meillä on vielä toivoa.

Samaan hengenvetoon hän kuitenkin sanoo, että nyt on yksi lehti aikaa varmistaa lehden jatko. Aika on kyllä todella tiukka, ellei mahdoton.

– Edustajisto on päätöksensä tehnyt ja yhdistyspohjaiseksi pitäisi siirtyä, mutta kukaan ei ole vielä minulle kertonut, kuinka tätä yhdistystä lähdetään perustamaan. Me yritämme nyt nopealla aikataululla saada apu- ja tukirahoja säätiöiltä, kilpailuista tai erilaisista projektirahoituksista.

Niemi kertoo, että LYY:n valtuuston kokouksessa osa edustajista on selkeästi sotkenut viestinnän ja journalismin tarkoituksen toisiinsa.

– LYY:n ja edustajistoryhmien viestintä on omaansa ja lehti tekee journalistista sisältöä. Pahasti näyttää siltä, että nämä asiat ovat menneet jollain sekaisin.

Avaa kuvien katselu Lapin ylioppilaslehden päätoimittaja Åsa Niemi sanoo, että Artiklan ehdotus tarkoittaisi lehden loppumista. Kuva: Åsa Niemi

Niemi on myös hämillään sen suhteen, että mitä hänen työsuhteelleen nyt tapahtuu.

– Seuraava lehti tehdään, kuten tähänkin asti ja sitten minun työsuhteeni ainakin tässä muodossa loppuu. Käsitystä siitä, että miten tämä nyt jatkuu, ja jos jatkuu, ei ole. Perustettavalla yhdistyksellä ei varmasti ole rahaa tämän viimeisen lehden julkaisun jälkeen.

Suomen ylioppilaskuntienliitto ei ota kantaa yksittäisiin lehtiin

Suomen ylioppilaskuntienliiton (SYL) hallituksen puheenjohtaja Lotta Leinonen sanoo, että ylioppilaslehdet ovat ylioppilaskuntien omia asioita, joten liitto ei ota niihin kantaa.

– Lehtien hyvinä puolina on tietysti se, että opiskelijat pääsevät kirjoittamaan juttuja ja ylipäätään jo se, että opiskelijoiden asioista uutisoidaan.

Yksittäisten ylioppilaskuntien tilannetta ja ratkaisuja liitto ei lähde kommentoimaan, Leinonen kertoo.

Voisiko SYL jollain tavalla rahallisesti tukea ylioppilaslehtiä?

– SYL:in budjetti hyväksytään liittokokouksesta käsin, joten sen keskustelun paikka on sitten siellä.

Onko Lapin ylioppilaslehden mentävä vain verkkolehdeksi?

Lapin ylioppilaslehden päätoimittaja Åsa Niemi sanoo, että Lapin ylioppilaslehdelle sosiaalinen media ja verkko ovat tärkeässä roolissa ja monet isot lehdet menevätkin nämä edellä.

– Vuonna 2020 tehdyssä ylioppilaslehtien katsauksessa selvisi kuitenkin, että opiskelijat lukevat ylioppilaslehden mieluusti printtinä.

Niemi kertoo Lapin ylioppilaslehden olevan erityisesti kasvattajalehti, jossa opiskelijat pääsevät lehtityön kautta myös luomaan työuraa journalismin parissa.

– Lapin ylioppilaslehteä on ollut vuonna 2023 tekemässä 30 opiskelijaa, joten on hirveä menetys, että he eivät pääse enää jatkossa tekemään hyviä sisältöjään, eivätkä lukijat pääse niistä nauttimaan.

Lapissa ei voi opiskella journalismia, joten tämä on ollut yksi väylä journalismin pariin. Nyt tämä väylä on sulkeutumassa ja se on todella suuri menetys Lapille, LYY:lle ja Lapin yliopistolle, Niemi kuittaa.

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan talous oli vuoden lopussa alijäämäinen ja se on joutunut etsimään säästöjä toiminnastaan.

Lapin ylioppilaslehteä on julkaistu vuodesta 1979 lähtien. Lapin ylioppilaslehti on Kulttilehtien jäsen ja sitä kautta JSN:n jäsen.