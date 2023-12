Kolumbia ryhtyi tositoimiin: Pablo Escobarin ”kokaiinivirtahevot” steriloidaan

Kolumbia on päättänyt ryhtyä tositoimiin holtittomasti lisääntyvien virtahepojen kannan harventamiseksi.

Sterilointi aloitettiin viime kuussa, ja tänä vuonna on tarkoitus saada 20 virtahepoa lisääntymiskyvyttömiksi. Sen jälkeen Kolumbian hallituksen tavoitteena on steriloida 40 virtahepoa vuosittain.

Maailman suurimmaksi haitalliseksi vieraslajiksi tituleeratut virtahevot ovat tuottaneet Kolumbialle päänvaivaa vuodesta 1993 saakka, jolloin niiden omistaja, huumeparoni Pablo Escobar kuoli.

Escobarin eksoottisten eläinten kokoelmassa olleet neljä laittomasti Afrikasta tuotua ”kokaiinivirtahepoa” pääsi tai päästettiin vapauteen, koska ne olivat liian vaarallisia ja valtavia eläintarhaan.

Eläimet sopeutuivat liiankin hyvin uuteen elämäänsä Etelä-Amerikassa. Nykyään aggressiivisia virtahepoja elää Kolumbian hallituksen mukaan luonnossa jo 169. Ne ovat ympäristöministeri Susana Muhamadin mukaan vaaraksi ihmisille ja aiheuttavat haittaa paikallisille ekosysteemeille.

– Mikäli päättäväisiin toimiin ei ryhdytä, virtahepojen määrä voi kasvaa tuhanteen yksilöön vuoteen 2035 mennessä, hallituksen tiedotteessa sanotaan.

Avaa kuvien katselu Virtahevot painavat keskimäärin 1 500 kiloa. Kuvan yksilö valokuvattiin Kolumbian pääkaupungin Bogotán lähistöllä vuonna 2021. Kuva: Juancho Torres / AOP

Kolumbian marraskuinen päätös on merkittävä muutos aiempaan. Edellisinä vuosina vain muutamia yksittäisiä yksilöitä on steriloitu.

Hidas toimeen tarttuminen on johtunut enimmäkseen käytännön syistä. Keskimäärin 1 500 kiloa painavan virtahevon pyydystäminen, nukuttaminen ja sterilointi on vaikeaa, kallista – ja vaarallistakin.

– Operaatio on erittäin vaarallinen, sillä eläinlääkärin on suoritettava se taitavasti ja mahdollisimman nopeasti ennen kuin virtahepo herää, sanoo Pontifical Javeriana -yliopiston biologi Germán Jiménez The New York Timesille.

Nyt kirurgisiin toimenpiteisiin on kuitenkin päätetty laittaa resursseja. Yhden virtahevon sterilointi maksaa 40 miljoonaa Kolumbian pesoa eli noin 9 300 euroa. Kuhunkin operaatioon osallistuu kahdeksan ihmistä.

Kaikkia virtahepoja ei ole tarkoitus steriloida. Mikäli suunnitelmat virtahepojen siirrosta ulkomaille toteutuvat, osa niistä saattaa saada uuden elämän Meksikossa, Intiassa tai Filippiineillä.

Lisäksi osa virtahevoista mahdollisesti lopetetaan toimenpiteellä, jota Kolumbian hallitus kuvailee ”eettiseksi eutanasiaksi”.

– Tavoitteemme on toimeenpanna suunnitelma nopeimmalla mahdollisella aikataululla, jotta haittavaikutukset loppuisivat, ympäristöministeri Muhamad sanoo.

Lähde: AP