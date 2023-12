Miisa Turunen iski tärkeän maalin kolmoserän alkuun, Ruotsi vankassa johdossa – Yle seuraa salibandyn MM-finaalia

Ruotsalaiset tuulettavat Kauppien laukausten estämistä

Paikan päällä oleva Yle Urheilun toimittaja Henri Pitkänen kuvailee tunnelmia kentän laidalla.

– Ruotsin vaihtopenkki on huomattavasti eläväisempi. Kaikkia laukausten peittoja tuuletetaan. Erityisesti (Oona ja Veera) Kauppien laukausten peitot ovat erityisiä Ruotsille. Totta kai tilanne on 6–0 ja peli on heille helpompaa, Pitkänen kertoo.

Suomen päävalmentaja Lasse Kurronen yrittää pumpata henkeä joukkueeseen, Pitkänen kuvailee.

– Pitäisi saada jostain langanpäästä kiinni. 1–2 maalia ja jotain uskoa. Sitten se Suomen vaihtopenkkikin alkaa elää.