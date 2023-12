Jääkiekkoliitto linjasi: Raiskauksesta syytettyä Topi Rönniä ei valita nuorten MM-kisoihin

Topi Rönni on pelannut SM-liigassa tällä kaudella 13 ottelua tehoin 1+1.

Topi Rönni on sivussa maajoukkuetoiminnasta ainakin siihen asti, että hänen asiansa on käsitelty käräjäoikeudessa.

Lokakuussa uutisoitiin, että jääkiekon SM-liigan Tapparan 19-vuotiasta keskushyökkääjää Topi Rönniä syytetään raiskauksesta. Rönni itse kertoi Tapparan tiedotteessa olevansa kyseinen pelaaja.

Epäilty rikos on tapahtunut yli kaksi vuotta sitten, jolloin Rönni oli alaikäinen. Pelaaja kertoi jäävänsä toistaiseksi pois Tapparan toiminnasta. Rönnin tapaus on Helsingin käräjäoikeuden käsittelyssä maaliskuussa.

Marraskuun 6. päivä Tappara tiedotti, että Rönni palaa Tapparan joukkueen toimintaan. Hän on sittemmin pelannut SM-liigassa ja Tapparan alle 20-vuotiaissa.

– On hyvä muistaa, että Suomessa tuomiovalta on oikeuslaitoksella ja syyttömyysolettama on oleellinen osa sekä ihmisoikeuksia että suomalaisia oikeusperiaatteita. Annamme nyt oikeuslaitoksen tehdä työnsä rauhassa, Tapparan toimitusjohtaja Mika Aro kommentoi.

Aro korosti, että tilanne on työlainsäädännön osalta yksiselitteinen, eli rikosepäily ei ole syy työsuhteen purkamiseen tai työntekijän siirtämiseen syrjään.

Rönni kuului jo vuosi sitten Nuorten Leijonien kokoonpanoon alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa. Tänä vuonna Rönni ei voi tulla valituksi Nuoriin Leijoniin, kun nuorten MM-kisat pelataan Ruotsissa.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä MTV Urheilu, joka oli selvittänyt Rönnin asemaa maajoukkueessa. Jääkiekkoliiton viestintäjohtaja Henna Malmberg vahvisti samat asiat Yle Urheilulle.

Malmbergin mukaan Jääkiekkoliitto kunnioittaa syyttömyysolettamaa, mutta liitto on kuitenkin linjannut, ettei pelaaja voi osallistua maajoukkuetoimintaan, jos rikosoikeudellisessa prosessissa on kyse toisen ihmisen koskemattomuutta tai seksuaalista itsemääräämisoikeutta törkeästi loukkaavasta menettelystä tai rikossyyttestä, josta seuraamuksena todennäköisesti on vankeutta.

Rikoslain mukaan raiskauksesta tuomitaan vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi, mutta mikäli Rönni tuomittaisiin, hänen tapauksessaan rangaistukseen vaikuttaisi teon aikainen alaikäisyys.

Jääkiekkoliitto toivoo, että liiton periaate vaikuttaisi julkisessa ammatissa toimivien pelaajien epätoivottuun käytökseen ennaltaehkäisevästi.

Jääkiekkoliiton asema tällaisissa tilanteissa on erilainen kuin seuroilla, sillä liitto ei ole pelaajaan nähden työnantajan asemassa.