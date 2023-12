Heikki Väätämöinen tiesi jo nuorena haluavansa auttaa ja teki siitä itselleen elämänuran

Heikki Väätämöisen perheen ilopilleri on aktiivinen espanjanvesikoira LiLi. Sen kanssa puuhatessa ei työasiat tule mieleen.

Mikkeliläinen Heikki Väätämöinen on nähnyt Punaisessa Ristissä toimiessaan katastrofialueiden kurjuuden ja epätoivon. Nyt hän toimii Maahanmuuttoviraston tulosalueen johtajana.

– Piti kääriä hihat, kilauttaa pari puhelua palveluntuottajille ja ryhtyä järjestämään majoitusta, kertoo Heikki Väätämöinen.

Oli 24. helmikuuta 2022. Venäjä oli juuri hyökännyt Ukrainaan, ja Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikössä ryhdyttiin toimeen.

Tulosalueen johtaja Heikki Väätämöinen arveli, että tilanne tulee heijastumaan vahvasti ukrainalaisiin, jotka lähtevät hakemaan suojaa.

Vastaanottokeskuksia Suomessa oli tuolloin runsaat 20.

Väätämöisen mukaan tilanteessa onnistuttiin hyvin, vaikka se oli iso stressi suomalaiselle viranomaisketjulle. Ukrainalaiset ovat saaneet sen suojan, jota he tulivat hakemaan.

– Ukrainasta ovat lähteneet ne, jotka ovat kyenneet ja nähneet sen tarpeelliseksi. Tällä hetkellä tilanne Ukrainassa on kyllä todella kurja, toteaa Väätämöinen.

Auttamisen konkretia viehätti

Heikki Väätämöisellä on ollut nuoresta lähtien halu auttaa. 1980-luvun puolivälissä hän osallistui kummitätinsä ehdotuksesta Punaisen Ristin nuorten leirille.

Tuolloin Väätämöinen tiesi yhdistyksestä vain sen, että SPR kerää verta ja Nälkäpäivänä rahaa.

– Mutta jotenkin minua viehätti auttaminen ja sen konkreettinen näkeminen ja oleminen osana sitä.

Mikkeliläinen Heikki Väätämöinen on aina halunnut auttaa ihmisiä

Muutama vuosi myöhemmin Väätämöinen oli nuorisodelegaattina Romaniassa. Sillä hän tapasi norjalaisia ja ruotsalaisia kollegoja sekä heidän terveydenhuollon ja valmiuden asiantuntijoita.

– Silloin kävi ensimmäistä kertaa mielessä, että tätähän olisi mielenkiintoista tehdä työksikin.

Omaan tekemiseen keskittyminen tärkeintä

Väätämöinen on ollut erilaisilla katastrofialueilla auttamassa ja koordinoimassa Punaisen Ristin toimintaa. Tilanteet ovat olleet rankkoja fyysisesti ja henkisesti. Keskittyminen omaan tekemiseen, kiinnostus ongelmien ratkaisemiseen ja kokemus johtamisesta auttaa jaksamaan katastrofin keskellä.

– Ei kaikkea voi kasata itselleen kuormaksi. On osattava keskittyä siihen, mitä on tekemässä, sanoo Väätämöinen.

Avaa kuvien katselu Heikki Väätämöinen ja espanjanvesikoira LiLi. Kuva: Sari Ursin / Yle

Punainen Risti on vapaaehtoisjärjestö, jolla on satoja miljoonia vapaaehtoisia ympäri maailmaa. Väätämöiseltä on joskus kysytty, miksi hän tekee Punaisen Ristin työtä.

– Minä olen puolestani kysynyt, kenen oletetaan auttavan missä tahansa, missä oloissa tahansa ja mihin aikaan tahansa. Vastaus on Punainen Risti tai Punainen Puolikuu. Siksi olen tehnyt Punaisen Ristin töitä.

Epätoivo vilahtaa ohikiitävissä hetkissä

Punaisen Ristin pisin pesti Väätämöisellä on ollut 2008–2012 Aasian Tyynenmeren katastrofikeskuksessa Kuala Lumpurissa Malesiassa. Siellä hän toimi neljä vuotta koordinaattorina.

– Työ oli ihan riittävän hektistä, koska alueella on puolet maailman väestöstä ja 3/4 luonnonkatastrofeista.

2009 Väätämöinen kävi tulva-operaatiossa Filippiineillä. Hän meloi paikallisen kaupunginosayhdistyksen edustajan kanssa tulva-alueella ja kysyi, miten he tekevät siellä tarpeensa.

– Yhdistyksen kaveri näytti. Hän istui siihen kanootin reunalle ja heilutti takapuolelle vettä.

Molemmat hiljentyivät ja katsoivat toisiaan. He tajusivat, että tilanne tulee jatkumaan viikkoja, jopa kuukausia. He ymmärsivät, millainen kuorma tulva on yhteisölle. Molemmille tuli tippa linssiin.

– Ne ovat hyvin pieniä ohikiitäviä hetkiä, joissa tavoittaa sen epätoivon. Hän oli ihminen, joka ajatteli oman yhteisönsä hyvinvointia ja tajusi, että normaaliolojen palaamiseen menee kauan, muistelee Väätämöinen.

Veneily ja moottoripyöräily työn vastapainona

Heikki Väätämöinen osaa irrottautua työarjesta. Hän sulkee puhelimen ja ottaa aikaa keskittyäkseen perheeseen, läheisiin ja harrastuksiin.

Mikkelissä Tornimäki on hänelle tärkeä paikka talvisin.

– Lasketteluharrastus on alun perin tuonut minut tänne. Vuonna 1986 suoritin rinnepäivystyskurssin ja sen jälkeen aloitin yhteistyön Mikkelin kaupungin kanssa. Rinneyrittäjät ovat myöhemmin vaihtuneet, mutta yhteistyö on jatkunut.

Avaa kuvien katselu Ski patrol-vapaaehtoistoiminta on yksi Heikki Väätämöisen rakkaista harrastuksista. Ski patrolit muun muassa valvovat rinteiden turvallisuutta ja antavat ensiapua tarvittaessa. Kuva: Sari Ursin / Yle

Kesäaikaan Väätämöisen puhtaasti oma aika löytyy moottoripyörän päältä. Vaimon kanssa hän veneilee ja pelaa golfia.

– Vaimon kanssa on tehty päätös, että meillä on aina koti Mikkelissä. Täällä asutaan, käydään sitten töissä tai ollaan keikalla jossain muualla. Mikkeli on ollut meidän perheen vahva kivijalka.

Taustalla päätökseen pysyä kaupungissa on ollut muun muassa seutukunnan koko ja palvelujen saatavuus. Ja vaimo.