Israelin sotatoimet Gazassa asettavat Joe Bidenin jatkokauden vaakalaudalle

Israelin jälleen voimistuvat sotatoimet Gazan kaistalla uhkaavat viedä Yhdysvaltain presidentiltä Joe Bidenilta äänestäjiä, jotka ovat tärkeitä hänen uudelleenvalintansa kannalta.

Yhdysvaltain muslimit ja arabit ovat syvästi pettyneitä Bidenin hallinnon vankkaan tukeen Israelille tilanteessa, jossa Gazan siviiliuhrien määrä kasvaa päivä päivältä. Viikonloppuna usean vaa'ankieliosavaltion muslimijärjestöjen edustajat vaativat yhdessä Bidenin hylkäämistä ensi vuoden presidentinvaaleissa.

Abandon Biden -nimisen kampanjan johtajat kerääntyivät yhteiseen tilaisuuteen Michiganin Dearbornissa, joka on Yhdysvaltain arabivaltaisin kaupunki.

– Pyrimme koordinoimaan kampanjan siten, että [...] Biden häviäisi joka ikisessä vaa'ankieliosavaltiossa, sanoo kampanjassa toimiva Minnesotan yliopiston professori Hassan Abdel Salam Politico-lehdelle.

Muslimeja on Yhdysvalloissa vajaa 3,5 miljoonaa eli reilu prosentti väestöstä. Kannatusromahdus pienessäkin osassa äänestäjäkuntaa voi silti johtaa siihen, että Biden menettäisi vaa'ankieliosavaltioita ja siten jatkokauden.

Edellisissä vaaleissa Biden nautti Yhdysvaltain arabiväestön enemmistön selvää kannatusta, mutta tuoreessa kyselyssä kannatus on romahtanut 17 prosenttiin.

Esimerkiksi Michiganissa, Wisconsinissa ja Arizonassa Biden voitti vuonna 2020 täpärällä ääniosuudella. Näissä osavaltioissa muslimi- ja arabiäänten menettäminen voisi hyvin johtaa koko osavaltion menettämiseen vuoden 2024 vaaleissa.

Voi pelata Trumpin pussiin

Abandon Biden -kampanjan järjestäjät painottavat, etteivät he ole tukemassa myöskään todennäköistä republikaaniehdokasta Donald Trumpia, vaan haluaisivat löytää kolmannen vaihtoehdon. He kuitenkin myöntävät, että kampanja voi johtaa Trumpin voittoon.

– Päätöksemme voi aiheuttaa sen, että seuraavat neljä vuotta asiamme ovat vielä huonommin. Demokraatit saavat kuitenkin miettiä, haluavatko he meidän äänemme vai eivät, sanoo kampanja-aktiivi Jaylani Hussein uutissivusto Axiosille.

Bidenin kampanjatiimi ei ole kommentoinut asiaa yhdysvaltalaismedioille.

Hallinto on kuitenkin viikonloppuna osoittanut merkkejä siitä, että sen kärsivällisyys Israelia kohtaan on vähenemässä. Varapresidentti Kamala Harris ja puolustusministeri Lloyd Austin vaativat painokkaasti Gazan siviiliuhrien suojelemista, lisäten kuitenkin, että Israelilla on oikeus puolustaa itseään terroristijärjestö Hamasia vastaan.

