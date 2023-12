Lutikkakoira Mangon työ on etsiä lutikoita – havaitessaan ötökän hajun se jähmettyy paikalleen

Kolmevuotias tyttökoira Mango nuuhkii uteliaana käytettyjä kalusteita Finnoon kierrätyskeskuksessa Espoossa.

Sen tehtävänä on etsiä kierrätyskeskuksesta luteita. Tällä kertaa niitä ei kuitenkaan löydy.

– Yleensä lutikkakoira tilataan sellaisiin kohteisiin, joissa halutaan varmistaa, että luteita ei ole tai jos niistä on pieni epäily, lutikkakoiraohjaaja ja koiran omistaja Mia Purho kertoo Svenska Ylen jutussa.

Purho on työskennellyt Mango-koiran kanssa loppukesästä asti. Sitä ennen Mango suoritti lutikkakoirakoulutuksen, joka Purhon mukaan kestää usein useita kuukausia.

Purhon mukaan työ on vaativaa, sillä lutikan hajun tunnistaminen on haastavaa koiralle. Koiran on tärkeä myös pitää taukoja, sillä nuuhkiminen on intensiivistä puuhaa.

Lutikkakoirakoulutuksessa koira opetetaan erottamaan elävät luteet kuolleista. Olennaista on myös, että koira osaa erottaa elävät lutikat niiden ulostejäljistä.

– Lutikan hajusta tehdään koiralle merkityksellinen, jotta se todella haluaa nuuhkia hajua. Kun koira löytää hajun, se jää tuijottamaan sitä.

Purho vierailee Mangon kanssa jäljittämässä luteita erilaisissa kohteissa. Koska luteita ei aina löydy, Purholla on eräs spesiaalikeino pitää koira motivoituneena työssään.

– Silloin piilotan Mangolle paperilappuja, joihin on imeytetty elävissä lutikoissa olevaa feromonin hajua. Se pitää koiran motivaatiota yllä.

Avaa kuvien katselu Lutikkakoiraohjaaja Mia Purho vierailee Mangon kanssa muun muassa asunnoissa, majoituspalveluissa ja hotelleissa. ”Myrkyttömät torjuntakeinot, kuten suojapussit ja ansat, ovat kaikista tehoikkaimpia keinoja lutikoiden hävittämiseen”, hän sanoo. Kuva: Petter Christian Blomqvist / Yle

Koiraa käytetään apuna neljästi vuodessa

Kierrätyskeskus Finnoon myymäläpäällikkö Tony Antus kertoo, ettei kierrätyskeskuksen tiloista ole löydetty luteita kertaakaan hänen työhistoriansa aikana.

Hän kertoo, että kierrätyskeskukseen tuodut huonekalut tutkitaan ulkona ultraviolettilampulla. Sen avulla lutikan jäljet erottuvat helpommin.

Mikäli lutikoita löytyisi, kaluste peitetään muovilla ja jätetään kierrätyskeskuksen ulkopuolelle odottamaan sen hävittämistä.

Avaa kuvien katselu Myymäläpäällikkö Tony Antus kertoo, että liikkeen henkilökunta käyttää lutikoiden löytämiseen ultraviolettilamppua. Kuva: Petter Christian Blomqvist / Yle

Mango-koira on apuna lutikoiden jäljityksessä neljästi vuodessa.

Hänet pyydetään apuun myös, jos epäilyksiä lutikoista herää.

Kierrätyskeskuksessa Mango nuuhkii kalusteet, matot, vaatteet ja kengät.

Vaikka lutikoiden löytyminen onkin harvinaista, Antus suosittelee noudattamaan varovaisuutta ostettaessa kierrätettyä tavaraa.

– Käymme kalusteemme aina huolellisesti läpi, mutta käytettynä ostettaessa on aina hyvä käydä läpi muutaman lisäkerran, Antus sanoo.

Lue Svenska Ylen alkuperäinen juttu: Hunden Mango ser till att det inte kommer hem vägglöss med begagnade möbler